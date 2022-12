Si accendono le luminarie in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro: messaggio di speranza

Unione e solidarietà, questo è il messaggio che si è lanciato questo pomeriggio a Castel di Sangro durante l’accensione delle luminarie in Piazza Plebiscito spazzando via lo spettro del Covid e del distanziamento a tutti i costi.

Un rilancio nella fase iniziale del turismo invernale che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e turisti giunti da ogni luogo. La trepidazione, nei secondi antecedenti l’accensione, è stata scandita da un countdown improvvisato dai presenti in piazza, per esplodere in un fragoroso suono di pura emozione accompagnato da uno scroscio di applausi.

Sobrietà, questa è la voce unanime delle persone avvicinate nel vedere la Piazza Plebiscito abbellita da sculture illuminanti realizzate dalla ditta Luminarie De Vincenzi di Sessano del Molise che ha costruito delle vere e proprie opere d’arte come dichiarato dall’Art Designer Erika De Vincenzi.

“Si torna ad un momento di socialità e di libertà piena – dichiara il sindaco Angelo Caruso – soprattutto in chiave di recupero dei valori come il Natale, per offrire ai bambini un momento di allegria dopo un lungo periodo di restrizione legato al Covid. Con questo mappamondo lanciamo un messaggio di pace, dopo la pandemia, anche come auspicio affinché termini principalmente questa guerra tra i popoli, un conflitto certamente non desiderato da nessuno“.

Michele Di Franco