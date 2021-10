Centro vaccinale Castel Di Sangro, nuove tende pneumatiche riscaldate per l’inverno

Il centro Vaccinale di Castel Di Sangro, allestito presso l’ex Comunità Montana, si è dotato di due nuove tende pneumatiche riscaldate concesse dal Dipartimento di Protezione Civile dell’Abruzzo in vista dell’imminente stagione invernale in Alto Sangro.

Due strutture importanti ed indispensabili in grado di garantire un comfort ai cittadini durante l’attesa per la somministrazione del vaccino, in caso di intemperie soprattutto di carattere nevoso. Le due tende, provviste di impianto di riscaldamento ed impianto elettrico, resteranno a disposizione del Centro Operativo Comunale per superare la lunga stagione invernale.

La richiesta avanzata dal responsabile del COC Arch. Mario Rainaldi, ha ricevuto risposta positiva dal Dipartimenti di Protezione Civile dando disponibilità immediata al ritiro. L’Associazione P.I.V.E.C. si è attivata rispondendo a questa necessità programmando la logistica tramite il mezzo di trasporto del distaccamento P.I.V.E.C. L’Aquila.

L’automezzo giunto a Castel Di Sangro è stato accolto da circa 15 volontari del P.I.V.E.C. che, grazie alla sinergia con gli altri distaccamenti e la preziosa esperienza dei volontari di Protezione Civile PIVEC L’Aquila, nel giro di 5 ore hanno completato il montaggio e l’allestimento.

Le tende pneumatiche, pronte per accogliere tutti i cittadini nel centro vaccinale, verranno sorvegliate H24 dai volontari del P.I.V.E.C. per gestire ogni fase della manutenzione quotidiana.

“Voglio ringraziare innanzitutto gli Alpini del Gruppo Ana Castel Di Sangro per aver concesso l’utilizzo della loro struttura al centro vaccinale negli ultimi sette mesi – dichiara il responsabile COC Arch. Mario Rainaldi – senza il loro prezioso supporto le operazioni di vaccinazione avrebbero subito dei rallentamenti e delle difficoltà logistiche oggettive.“

Michele Di Franco