Campionato Nazionale Dynamic Challenge, Castel di Sangro sempre più Città dello sport

Ancora una volta Castel di Sangro diventa location delle manifestazioni sportive di ogni specialità, questa volta la “Città dello Sport” ha ospitato il primo Campionato Nazionale Dynamic Challenge nel nuovo campo da tiro per armi da fuoco lungo la SS 652 alle porte della città.

Il poligono di tiro realizzato a tempo di record, gestito dallo Shooter Club di Castel di Sangro, ha ospitato la seconda gara Nazionale di questa specialità emozionante e dinamica. Circa 40 partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia (Marche, Lazio, Campania, Abruzzo e Molise) hanno dato vita ad una competizione a colpi di arma da fuoco su bersagli steel .

L’associazione Shooter Club, circa un mese fa, ha organizzato anche il primo Campionato Italiano di tiro con carabina a 1000 metri a Roccaraso in località Aremogna. Anche in quella occasione i partecipanti sono rimasti entusiasti della location e dell’ospitalità.

Immerso nel verde, il nuovo campo da tiro è composto da 7 postazioni per pistola e 2 postazioni per tiro lungo da carabina a 100 metri. In questa seconda giornata di campionato (la prima gara si è svolta a Rocca Massima provincia di Latina) abbiamo ascoltato anche le impressioni dei partecipanti su questa nuova location, i tiratori hanno lasciato dei feedback estremamente positivi.

Il sindaco Angelo Caruso, durante la competizione sportiva, ha fatto visita alla struttura salutando i partecipanti invitandoli a vivere questa nuova realtà con costanza per rendere questo nuovo campo da tiro punto di riferimenti del centro Abruzzo in questo sport.

L’evento in collaborazione con ATS Latina e SICS ACADEMY di Bugnara è stato seguito dal canale tematico Outbreak Channel in diretta per tutti gli appassionati del settore.

Ecco la Classifica Dynamic Challenge

Ph: Enzo Calcagni Photography