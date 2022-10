Home Comuni Castel di Sangro Medaglia d’oro al Trofeo Coni 2022 per le cestiste di Castel di Sangro con la Fip Molise Il team del 3x3 regionale in rosa formato da tutte tesserate nel vivaio Magnolia Basket: Baldassarre, Di Quinzio, Oddis e Sammartino 2 ottobre, 2022 Michele di Franco Castel di Sangro, Sport

Il quartetto composto nella sua interezza da tesserate del vivaio dei #fioridacciaio (due delle quali di Castel di Sangro) – ossia Francesca Baldassarre, Claudia Di Quinzio, Elena Oddis e Giorgia Sammartino – e coordinato da Vittorio Di Quinzio ha centrato la medaglia d’oro come rappresentativa regionale basket 3×3 in seno alla Fip Molise nel Trofeo Coni 2022.

Un successo strepitoso che ha visto le cestiste della Fip Molise avere la meglio, sul parquet del Palasport di Sinalunga nella finalissima di Chianciano Terme, su selezioni provenienti da territori più grandi e con un maggiore background alle spalle.

Sei le gare affrontate dai #fiorellinidacciaio senza alcun tipo di incertezza. Nella fase a gironi la selezione non ha lasciato scampo a Friuli Venezia Giulia (9-3), Lombardia al termine di un’autentica battaglia (8-7) e Liguria (10-3).

Poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, a dover cedere il passo alle ragazze della Fip Molise, rappresentanti di un intero movimento cestistico, sono state le cugine dell’Abruzzo ai quarti (12-8), l’Emilia Romagna in semifinale (11-5) e la Sardegna nella finalissima (14-12).

Anche le giocatrici senior della prima squadra di A1 della Magnolia basket Campobasso hanno seguito le giovanissime colleghe nelle finali del 3×3 in streaming dedicando loro un video di incitamento prima di imbarcarsi per la Sardegna, in vista dei loro impegni nella prima giornata di campionato contro Lucca.

Grande soddisfazione per il referente della Fip Molise settore 3×3 Vittorio di Quinzio che ai microfoni di TeleAesse non ha dato freno alle sue emozioni durante il viaggio di ritorno a casa “Le ragazze sono state strepitose, probabilmente ancora non si sono rese conto di quello che hanno realizzato. Tornare a casa con lo scudetto Under 14 in mano è la realizzazione di un percorso importante cresciuto anno dopo anno.

Una sinergia vincente con la Magnolia Basket che per la prima volta ha portato un titolo italiano Under 14 in Molise ma soprattutto grazie alla lungimiranza del Presidente delegato Giuseppe Amorosa della Fip Molise che ha creduto in questo progetto sin dall’inizio del suo mandato“.

A seguire il quartetto dei #fiorellinidacciaio da remoto anche il responsabile settore giovanile Magnolia basket Francesco Dragonetto: “È un risultato davvero bello perché mette in mostra il lavoro del nostro club e mette in mostra una piccola regione. Aver vinto questo trofeo con al via tutte le altre regioni, tra cui quelle capofila del movimento femminile, rappresenta un risultato sensazionale.

Bravissime le ragazze, ognuna di loro. Questo successo deve rappresentare, ancor di più, per loro, un trampolino di lancio e per noi, come Magnolia, deve essere il segnale che ci sono le potenzialità per far bene come club e come ambiente, come testimoniato anche dalla sinergia e dall’entusiasmo mostrato anche dalle giocatrici della prima squadra“.

A seguire fisicamente le finali di Chianciano Terme sono arrivati per sostenere le ragazze del Fip Molise il Presidente del CONI Molise Vincenzo D’Amico e l’Onorevole Elisabetta Lancellotta. Le due personalità insieme al CT della Nazionale Italiana basket 3×3 Andrea Capobianco si sono complimentati con le ragazze per il successo conseguito in questo sport.

“Vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori e lo staff tecnico di Castel di Sangro – conclude il direttore tecnico della In-Movimento Di Quinzio – nelle figure di Alessandro Compagnone (Pesaro) Daniele Di Carlo, Gianpaolo Cincione e Francesca Di Vitto per aver contribuito in modo significativo alla crescita dell’Associazione Sportiva In-Movimento”.

Michele Di Franco