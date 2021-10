Home Comuni Roccaraso Goalball: la Nazionale Italiana a Roccaraso, stage e amichevoli con il Montenegro 20 ottobre, 2021 Michele di Franco Roccaraso, Sport

Proseguono in Abruzzo i raduni tecnici della Nazionale italiana di Goalball. Nel fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, gli azzurri si alleneranno a Roccaraso, nella palestra Comunale. Per l’intero stage, l’Italia svolgerà sedute di lavoro e partite amichevoli insieme alla Nazionale del Montenegro, una squadra molto quotata a livello internazionale nella disciplina del Goalball.

Questi gli atleti convocati dal ct degli azzurri, Francesco Gaddari: Christian Mair, Antonio Di Pasquale, Emanuele Nicolò, Christian Belotti, Filippo Pezzotta, Giuseppe Praticò, Dimitri Bernardi. Nella delegazione della Nazionale che sarà a Roccaraso figurano anche Michele Carrino, Direttore sportivo del Goalball, il fisioterapista Fabio Massimo Moscatelli, il preparatore atletico Maurizio Di Silvestro.

Assisterà allo stage anche Sandro Di Girolamo, presidente della Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi).

Come si gioca a Goalball?

Le squadre sono formate da tre giocatori ciascuno, che si dispongono lungo la linea dinanzi la propria porta, che proveranno a difendere. Lo scopo del gioco è fare goal nella porta avversaria.

Per dare a chi difende la possibilità di parare, la palla, del peso di 1.25Kg, dispone di otto fori che corrispondono ad altrettanti campanelli; durante il match tutti gli spettatori sono invitati a restare in silenzio per evitare di penalizzare i giocatori.

Un match dura complessivamente 20 minuti divisi in due tempi da 10 e sono concesse un massimo di tre sostituzioni. Il goalball come le altre discipline per non vedenti ed ipovedenti è regolamentato dalla IBSI International Blind Sports Federation ed in Italia dalla FISPIC Federazione Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi.

La manifestazione si svolgerà presso la Palestra Comunale e le Nazionali alloggeranno nell’Albergo Reale a Roccaraso.

IL PROGRAMMA

22 ottobre 2021

ore 14:30 Arrivo dei convocati

ore 16:00-19:30 Allenamento

ore 20:00 Cena

23 ottobre 2021

ore 09:00 – 12:00 Allenamento con la Nazionale del Montenegro

ore 13:00 Pranzo

ore 15:30-19:00 Allenamento con la Nazionale del Montenegro

ore 20:00 Cena

24 ottobre 2021

ore 09:00 – 12:00 Allenamento con la Nazionale del Montenegro

ore 14.00 – 19:30 Allenamento con la Nazionale del Montenegro

ph: comitato paralimpico