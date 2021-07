Centro FIT Castel di Sangro, la Lombardia vince la XXII Coppa Belardinelli

Si è conclusa oggi la XXII edizione della Coppa Mario Belardinelli, ripartita dopo lo stop dello scorso anno imposto dal Covid-19.

A trionfare è stata la regione Lombardia, che con il punteggio di 4-1 ha battuto in finale la regione Piemonte.

Nelle semifinali (accoppiamento definito tramite sorteggio) il Piemonte aveva sconfitto la Liguria per 6-1, mentre la Lombardia aveva staccato il pass per la finale piegando la regione Lazio per 4-3. Gli incontri disputati, in una intensa e calda settimana di sfide, sono stati in totale 286. Sono stati invece 212 gli atleti impegnati tra qualificazioni e tabellone principale, accompagnati e seguiti da 40 maestri capitani.

Nella suggestiva cornice del Centro Estivo, che offre una struttura all’avanguardia per giocatori e maestri, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso ai nostri microfoni ha commentato: «Esprimo la massima soddisfazione per essere riuscito ad ospitare uno dei tornei più blasonati del tennis, categoria juniores. Ho raccolto unanime apprezzamenti dagli atleti e accompagnatori per il nostro centro federale, ed anche per l’accoglienza della città».

Prossimo appuntamento al Centro FIT Castel di Sangro dal 18 al 23 luglio 2021 con la Coppa delle Province 2021, un campionato regionale a squadre misto (maschile e femminile insieme) per gli atleti classe 2011/12 e 2013 in cui si sfideranno le otto migliori province italiane.

Per gli aggiornamenti sul tennis continuate a seguirci.

Mariangela Amadio