Incidente moto a Barrea: coppia di motociclisti morti contro autovettura, inutili i soccorsi

Doveva essere una giornata di divertimento e spensieratezza, invece si è trasformato nell’ennesimo incidente mortale alle porte di Barrea. La giovane coppia di motociclisti, entrambi della provincia di Isernia, stavano viaggiando in moto lungo la strada tortuosa tra Alfedena e Barrea per far ritorno verso casa dopo una giornata trascorsa nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

All’improvviso, per cause ancora da accertare, la moto ha impattato contro un’autovettura che procedeva in senso opposto, l’incidente frontale è stato violentissimo. I soccorsi sono partiti immediatamente ma la gravità dell’incidente era tale da far supporre il peggio. Sul posto è arrivata la pattuglia dei Carabinieri di Castel di Sangro e Villetta Barrea unitamente ai medici del 118 del nosocomio sangrino.

I sanitari non hanno potuto far altro che accertare la morte dei due motociclisti, mentre i carabinieri della Radiomobile hanno iniziato i primi rilievi per accertare le cause dello scontro mortale. Presumibilmente l’incidente è stato causato da una trattoria troppo larga in curva da parte del motociclista, L’Audi A4 Avant condotta da un uomo con la propria famiglia a bordo non ha potuto evitare l’impatto violento.

Per recuperare i veicoli incidentali e consentire la circolazione dei veicoli in transito è arrivata sul posto la GDM srl. Le salme dei motociclisti saranno messe a disposizione della magistratura di Sulmona per l’esame autoptico.

Seguono aggiornamenti