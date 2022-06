Basket: Castel di Sangro vince il Torneo Summer Cup a Sorrento con l’Under 14

Si è appena concluso il Torneo di Basket giovanile “Sorrento Summer Cup”, svolto in Costa di Sorrento, in uno dei luoghi più belli e ambiti di tutta la Campania. Il torneo, arrivato alla 9° edizione si disputato dal 2 al 4 giugno 2022. A questa competizione per i giovani cestisti, hanno partecipato anche i ragazzi della ASD In Movimento di Castel di Sangro, dimostrando spiccate qualità tecniche in questo sport.

Circa 30 squadre per diverse categorie hanno provato a contendersi il primo posto del torneo. A gareggiare nel torneo sono arrivate società da Roma, Firenze e Napoli ma sul loro cammino hanno trovato le micidiali cestiste di Castel di Sangro dell’Under 14 femminile che hanno fatto letteralmente terra bruciata. Nella finale disputata contro la compagine fiorentina, le giocatrici Altosangrine hanno conquistato il primo posto distanziando le avversarie con un ragguardevole distacco.

I ragazzi della categoria Under 14 maschile invece si sono dovuti arrendere, con l’onore delle armi, ad una squadra Campana, perdendo di misura la finale classificandosi al secondo posto. Questa sconfitta però non ha avvilito i ragazzi anzi, con fierezza di coloro che hanno sfiorato l’impresa hanno salutato gli avversari invitandoli a Castel di Sangro per disputare “la rivincita” nel prossimo torneo.

“Abbiamo deciso di far vivere questa esperienza ai ragazzi – dichiara il coach Vittorio Di Quinzio – per stare insieme e regalarci momenti di sport e divertimento dopo un anno difficile ed impegnativo. Il risultato ottenuto ci rende orgogliosi dei nostri atleti che, nonostante il caldo torrido, hanno portato a casa un Primo posto nella categoria Femminile ed un Secondo posto nella categoria Under 14“.

Anche gli Aquilotti (giovani atleti del 2011) hanno dato battaglia a colpi di canestro, conquistando posizione di tutto rispetto. “I nostri ragazzi hanno avuto la conferma che con il sudore, la costanza e la passione per il Basket si possono ottenere grandi risultati – continua il Coach Daniele Di Carlo – i nuovi amici di Firenze, Roma e Napoli conosciuti a Sorrento, hanno raccolto con entusiasmo il nostro invito a partecipare prossimamente ad un torneo nella nostra città“.

Anche in questa occasione il nome della città è stato portato in giro per nuovi territori grazie a 22 giovani sportivi e 12 adulti tra allenatori, dirigenti e genitori. Un’occasione ulteriore per affermare sempre più Castel di Sangro città dello Sport.

Michele Di Franco