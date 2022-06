Home Cronaca Scendono con la jeep sulla pista nera di Pescasseroli, ritirata la patente dopo i soccorsi 6 giugno, 2022 Michele di Franco Cronaca

Poteva finire in tragedia “l’escursione” in jeep di alcuni ragazzi di Pescasseroli, la scorsa notte, mentre attraversavano le montagne del PNALM a ridosso degli impianti di sci. Solo la fortuna ha permesso ai ragazzi di evitare di ribaltarsi con il proprio mezzo sulla pista nera di Pescasseroli, tracciato per esperti con pendenze importanti.

Probabilmente i ragazzi hanno perso l’orientamento imboccando il primo tratto del ripido declivio restando bloccati. Dopo un paio di tentativi, provando ad uscire da quella situazione pericolosa, hanno chiamato i soccorsi per mettere in sicurezza il mezzo dal ribaltamento e creare un danno grave all’ecosistema del Parco.

I Vigili del Fuoco di Castel di Sangro sono partiti la mattina in direzione Pescasseroli presso gli impianti di risalita. I gestori hanno attivato gli impianti per consentire ai soccorritori di raggiungere velocemente la cima del monte.

Dopo esseri calati dalla scala di manutenzione dei piloni, hanno raggiunto il veicolo in bilico ancorandolo con i cavi d’acciaio al pilone della seggiovia. Una bravata che costerà la sospensione della patente ai giovani “escursionisti” i quali dovranno provvedere alla rimozione del veicolo privatamente oltre che pagare una bella sanzione amministrativa comminata dai Carabinieri Forestali di Pescasseroli intervenuti sul posto.

Ancora una volta il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise viene deturpato dall’ignoranza e dalla leggerezza di azioni incomprensibili, compiute da coloro che per primi dovrebbero proteggere un ecosistema delicato e prezioso. Che possa servire da monito.