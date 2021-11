Home Politica Fratelli d’Italia Alto Sangro, ricandidatura di Pierluigi Biondi a sindaco dell’Aquila accolta favorevolmente 15 novembre, 2021 Michele di Franco Politica

Riceviamo una nota dal coordinamento Fratelli d’Italia Alto Sangro che sentito il territorio, accoglie favorevolmente la ricandidatura di Pierluigi Biondi a sindaco dell’Aquila, considerato che “con la sua politica e il suo impegno tanto ha dato a tutto l’Abruzzo Aquilano. Un cammino da proseguire“.

“Accogliamo con piacere la ricandidatura a sindaco dell’Aquila di Pierluigi Biondi che, nel suo primo mandato, ha guidato il capoluogo di regione con grande autorevolezza. L’Aquila è tornata ad assolvere al ruolo guida del territorio, ad accogliere e a donare, ad essere faro e sostegno, ad ascoltare e a suggerire.

Uno scatto in avanti che sa di superamento dei campanilismi stantii e antistorici che hanno procurato solo danni alle aree interne. Siamo stati fianco a fianco nelle conquiste più importanti per il cratere 2009: il rifinanziamento da 2,8 miliardi per la ricostruzione, la stabilizzazione dei precari, le semplificazioni sulle opere pubbliche.

Il grande gioco di squadra anche nella lotta senza tregua al Covid, nei momenti peggiori sofferti dal nostro sistema ospedaliero, nella campagna di vaccinazione a domicilio nei piccoli comuni, nella definizione delle strategie sull’edilizia sanitaria è stata l’arma vincente. Anche se a volte ci siamo scontrati non abbiamo mai perso la bussola per l’interesse della comunità.

Abbiamo percorso tanta strada insieme, anche se siamo consapevoli che non tutto è andato nella direzione attesa. Ora, però, il Paese ha una straordinaria occasione per fare un salto di qualità. Non sono ammessi passi falsi, neanche il cambio della guida nel capoluogo di regione: sarebbe come fermare una macchina in corsa mentre si gioca la sfida del futuro sulle grandi opportunità in termini di infrastrutture e mobilità, innovazione digitale e valorizzazione turistica, transizione ecologica e sviluppo sostenibile, rilancio culturale e investimenti del PNRR e della politica di coesione 2021-27.

Ora più che mai, in questo momento irripetibile per la storia della nostra Nazione, serve guardare avanti, senza interrompere il percorso di concretezza amministrativa di cui insieme a Pierluigi siamo stati e saremo protagonisti“.