Merletto a Tombolo, l’antica arte del tombolo riceve il premio “Donne molisane al timone”

La Consigliera di Parità delle Province di Campobasso e di Isernia, Giuditta Lembo, ha informato il Sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, che il Comitato tecnico-scientifico del premio “Donne molisane al timone”, sezione “Eccellenze molisane” (prima edizione 2021), istituito dalla stessa Consigliera con il patrocinio della Provincia di Isernia e di Europe Direct Molise (Direzione Generale della Comunicazione della Commissione Europea), ha conferito il predetto riconoscimento all’«Arte del Tombolo di Isernia».

La Lembo ha invitato il Sindaco d’Apollonio a ritirare virtualmente il premio, intervenendo alla cerimonia online che avrà luogo il prossimo 16 gennaio, alle ore 10:30. Il premio “Donne molisane al timone” è nato per dare il giusto riconoscimento a quelle donne che si sono contraddistinte per il loro attaccamento alle radici della nostra terra, svolgendo un ruolo di alto significato culturale, imprenditoriale e sociale.

«Ringrazio la Consigliera di Parità, Giuditta Lembo, e il Comitato tecnico scientifico – ha dichiarato d’Apollonio – per l’attribuzione d’un riconoscimento che inorgoglisce le donne isernine e l’intera città, ma in particolar modo rende fiere le nostre merlettaie che tengono viva una tradizione plurisecolare.

L’amministrazione comunale – ha aggiunto il sindaco – da tempo agisce per la valorizzazione del merletto a tombolo isernino. Infatti, una sezione del Museo Civico, grazie alla ricerca storica condotta da alcune ricercatrici e al contributo di privati che hanno messo a disposizione pregevoli manufatti, è appunto riservata a questa antica arte femminile.

Nel maggio 2019, inoltre, io e l’assessore Eugenio Kniahynicki, insieme ad amministratori di altri venticinque città, abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione della ‘Rete per la salvaguardia del saper fare l’arte del Merletto a tombolo italiano’, che ha tra le sue finalità anche la candidatura a bene immateriale dell’umanità Unesco.

Sullo stesso tema, non vanno dimenticate le altre iniziative, come la mostra e il convegno ‘Il Merletto nel Sacro’ che Isernia ha ospitato nel settembre 2018; nonché, nell’ottobre 2020, nei locali dell’auditorium Unità d’Italia, la giornata di presentazione della ‘Borsa Isernia’ realizzata, con inserti di merletto a tombolo locale, grazie all’impegno della Sartoria Sociale ‘Sottosopra’ di Ausonia e alla collaborazione di aziende, cooperative e organizzazioni culturali. Colgo l’occasione – ha concluso d’Apollonio – per ricordare con particolare gratitudine e riconoscenza le associazioni, gli operatori del settore e le tante isernine che da anni agiscono per la salvaguardia e la promozione del tombolo isernino».