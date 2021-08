Cosa fare ad Alfedena, Scontrone e Villa Scontrone, ecco il calendario eventi estate 2021

Sono arrivati gli eventi messi a punto per l’estate 2021 dai comuni di Alfedena e Scontrone.

Le due amministrazioni anche quest’anno propongono un ricco calendario che giorno per giorno riserva interessanti sorprese, con appuntamenti di vario genere pensati per adulti e bambini, turisti e residenti: dalla cultura alla tradizione, dallo sport alla musica, fino all’arte e alla gastronomia.

Tra questi, ad Alfedena ci sono diverse rassegne dedicate alla fotografia e alla pittura (7-8-10-12 agosto), lettura con presentazione e discussione di libri (13-18 agosto), degustazioni e sagre per scoprire i sapori più autentici d’Abruzzo come la “pizza fritta” (14-18-22 agosto) e infine attività outdoor come canottaggio, yoga e percorsi in e-bike (6-9-11-13-16-18-20-23-25-27-30 agosto e 3 settembre).

A Scontrone e Villa Scontrone da non perdere le giornate dedicate allo sport come la partita di calcio Ala Fidelis – Castello 2000 Old Star “Memorial Dino Serva” (8 agosto ore 10.00), e gli appuntamenti di calisthenics (16-19-25 agosto). Presenti, inoltre, appuntamenti culturali come spettacoli tra cui “Floyd Heart” (8-10-17 agosto), presentazioni di libri (13 agosto “God Save The Queen” di I. Alleva, 16 agosto “Nettare di luce” di C. Donatelli, 20 agosto “La Terza Geografia” di C. V. Mosesso), mostre fotografiche e rassegne dedicate alla tradizione e all’archeologia (21 agosto “L’Italia che ci guarda”, 22 agosto la “Cartolina” dedicata al comune di Scontrone a cura di Poste Italiane, 28 agosto “Tra Sangro e Zittola”). Infine, escursioni naturalistiche guidate (18 agosto “Giornata della montagna”, 27 agosto “La via del Tratturo a piedi”, 29 agosto “Passeggiata naturalistica”).

I due comuni sono pronti ad accogliere tutti con la massima attenzione per consentire di vivere gli eventi in totale sicurezza seguendo la normativa vigente anti Covid-19.

Scarica qui il Calendario eventi estivi di Alfedena e Scontrone.

Mariangela Amadio