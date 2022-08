Castel di Sangro, venerdì 12 agosto incontro con l’autore Stefano Redaelli

È in programma venerdì 12 agosto alle 18:30, al Museo Civico Aufidenate di Castel di Sangro, la presentazione dei romanzi “Beati gli inquieti” e “Ombra mai più” di Stefano Redaelli. Entrambi i volumi sono editi dalla Neo Edizioni di Castel di Sangro.

Il romanzo Beati gli inquieti, che apre il percorso d’indagine dell’autore, è frutto di un periodo in cui Redaelli ha realmente passato del tempo a stretto contatto con alcuni pazienti di un istituto psichiatrico. Il risultato è un libro ispirato in cui realtà e fantasia si mescolano con l’obiettivo di dare dignità alla malattia mentale. Come l’autore, anche il protagonista del romanzo entra in una casa di cura ma, a differenza del primo, si finge matto e sperimenta un rapporto paritario con gli ospiti della struttura.

In Ombra mai più, invece, il protagonista torna alla vita “normale”. Fuori dalla casa di cura lo aspettano i suoi genitori, ormai anziani e malati, ma soprattutto ad accoglierlo c’è lo stigma sociale che tocca a chiunque esca dopo aver subito un trattamento psichiatrico.

Due romanzi che ‒ a quarant’anni dalla legge Basaglia, che chiuse definitivamente i “manicomi” ‒ riportano luce su un fenomeno dimenticato ma sempre attuale.

Stefano Redaelli, abruzzese di Lanciano, è professore di Letteratura Italiana all’Università di Varsavia. Addottorato in Fisica e Letteratura, s’interessa da sempre dei rapporti tra scienza, follia, spiritualità e letteratura. Il suo approccio multidisciplinare alla narrativa gli ha conferito numerosi riconoscimenti in ambito letterario.

Al dialogo con l’autore, per la prima volta a Castel di Sangro, parteciperà l’editore della Neo Edizioni, Francesco Coscioni.