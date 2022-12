Home Comuni Roccaraso Roccaraso e Rivisondoli al secondo posto nella classifica delle 40 migliori destinazioni invernali d’Italia 11 dicembre, 2022 Michele di Franco Roccaraso

Oggi è la Giornata Internazionale della Montagna, festeggiata l’11 dicembre di ogni anno dal 1992, e tutti i migliori siti specializzati nella programmazione delle vacanze si sono occupati di individuare le migliori destinazioni italiane dell’inverno 2022/23.

Holidu, il portale di prenotazioni di case per vacanze più frequentato in Europa, svela le stazioni sciistiche più ricercate dagli italiani e nella top 5 sono presenti Roccaraso e Rivisondoli, mete altosangrine della settimana bianca in Abruzzo.

Holidu ha realizzato la classifica delle 40 migliori destinazioni invernali più amate dagli italiani per soggiorni compresi dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023 e ha visto l’ingresso di località appenniniche con mete abruzzesi.

Come da tradizione, nella classifica delle 5 migliori destinazioni primeggia Livigno e sul podio salgono e si aggiudicano la medaglia d’argento ben due località dell’Alto Sangro: Roccaraso e Rivisondoli (AQ). Segue al terzo posto Madonna di Campiglio e chiudono la top 5 Bormio e Tre cime Dolomiti (Alta Pusteria).

Ma non sono solo Roccaraso e Rivisondoli le località abruzzesi ad entrare nella classifica stilata da Holidu: Pescasseroli (AQ) si piazza al 19esimo posto, Ovindoli (AQ) 24esimo, Campo Felice-Rocca di Cambio (AQ) al 33esimo e Campo Imperatore 36esimo posto.

Gli italiani prediligono non solo le mete alpine ma anche le località ad alta quota del centro e del sud Italia.

Mariangela Amadio