Ritiro Napoli Castel di Sangro 2021, programma degli azzurri in Abruzzo

La SSC Napoli torna in Abruzzo.

Vieni a Castel di Sangro dal 5 al 14 Agosto per assistere agli allenamenti e alle amichevoli della tua Squadra del cuore che si svolgeranno allo Stadio Patini.

Per accedere all’impianto durante il ritiro del Napoli gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni.

Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione, sia la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti.

Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

Al seguente link, è presente il programma degli allenamenti ai quali i tifosi potranno assistere, previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici: https://moduloaccessoritiro2021.sscnapoli.it

Ogni tifoso potrà scegliere l’evento preferito e, se la registrazione dei dati (Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Email e Recapito telefonico) andrà a buon fine, riceverà a mezzo posta elettronica l’invito per assistere all’allenamento scelto e dovrà presentarsi direttamente allo Stadio Patini di Castel di Sangro il giorno dell’evento, esibendo sul proprio smartphone, il codice ricevuto via mail, che servirà per accedere all’impianto, senza necessità di stamparlo, nonché le certificazioni verdi. Ogni codice consentirà l’ingresso di una sola persona. Ogni tifoso potrà richiedere al massimo due posti per ogni allenamento.

Per gli allenamenti, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente e chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo i due successivi. La turnazione renderà possibile a più persone di accedere agli allenamenti.

Durante il ritiro a Castel di Sangro la Prima Squadra della SSC Napoli disputerà anche due gare amichevoli, una l’8 e l’altra il 14 agosto, entrambe alle ore 17.30. info e prezzi saranno pubblicati successivamente.

Anche per questi due eventi saranno disponibili i posti previsti dalla normativa vigente. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due tagliandi per ogni gara amichevole.

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro, senza necessità di stamparlo.

Sia per gli allenamenti che per le amichevoli non sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare, anche in occasione di tutti gli eventi, il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).

Questo il programma degli azzurri in Abruzzo:

– Giovedì 5 agosto –

Allenamento h.17.30

– Venerdì 6 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Sabato 7 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Domenica 8 agosto –

Amichevole h. 17.30

– Lunedì 9 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Martedì 10 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Mercoledì 11 agosto –

Mattina riposo – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Giovedì 12 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30 (allenamento pomeridiano a porte chiuse)

– Venerdì 13 agosto –

Allenamento mattina h.10 – Allenamento pomeriggio h.17.30

– Sabato 14 agosto –

Amichevole ore 17.30

* gli orari degli allenamenti potrebbero subire variazioni

credit: www.sscnapoli.it