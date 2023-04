Plastic Free Alto Sangro, tutti pronti per ripulire Castel di Sangro dai rifiuti abbandonati

Torna a Castel di Sangro, con un doppio appuntamento, la raccolta dei rifiuti Plastic Free Onlus. Dopo le iniziative avvenute con successo in vari comuni altosangrini, il gruppo Plastic Free Alto Sangro aderirà il 22 aprile e il 23 aprile 2023, con la partecipazione degli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Patini-Liberatore”.

La Onlus in pochi anni, grazie all’ausilio dei volontari, ha rimosso dall’ambiente oltre 3 milioni di kg di plastica e rifiuti, sensibilizzato più di 150.000 studenti e salvato più di 300 tartarughe marine (simbolo dell’associazione).

Gli appuntamenti sono per sabato 22 aprile alle ore 10.30 e domenica 23 aprile alle ore 9.30 presso il piazzale del Convento della Maddalena di Castel di Sangro, muniti di guanti da giardinaggio per rimuovere i rifiuti e per pulire alcune zone periferiche del paese. Durante l’evento è possibile fare video e stories taggando il gruppo Plastic Free Alto Sangro su Instagram @plasticfreeit.

Tutti possono partecipare ed è possibile effettuare gratuitamente la registrazione al link Castel di Sangro 22 aprile 2023 – CleanUp – Plastic Free Odv Onlus (plasticfreeonlus.it). Per informazioni è possibile contattare il Sig. Paolo Buzzelli al numero 340 1207528 e/o la Sig.ra Francesca Petrucci al numero 349 7648467. L’appuntamento durerà circa due ore.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Castel di Sangro e dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e la collaborazione di Cogesa, Castel di Sangro Servizi srl e altre associazioni locali (CAI Castel di Sangro, Mille Joule, Pivec, Nsdc Pro Rocca e Pescasportivi Sangro).

Mariangela Amadio