Muovi l’Estate a Castel di Sangro, torna la stagione sportiva dopo due anni di assenza

Dopo due anni di sospensione si riparte con “Muovi l’Estate“, edizione 2022, con il tradizionale evento inaugurale che si svolgerà il 29 Aprile dalle ore 18.30 con il raduno dei club sportivi della città e del territorio, seguito dal corteo che sfilerà per le vie della Città per giungere allo stadio dove si terrà la presentazione della dodicesima edizione del “Torneo città di Castel di Sangro“.

Come da copione la manifestazione apre la stagione turistico-sportiva, che quest’anno riparte in grande stile con il Torneo I’ Maggio Città di Castel di Sangro per il quale è prevista la partecipazione di 64 squadre con 800 atleti provenienti dall’Abruzzo, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania, Umbria e Molise.

La stagione sportiva estiva prevede già un calendario ricco di eventi sportivi, di cui si anticipano:

CALCIO

29-1 maggio Torneo città di Castel di Sangro

2-4 giugno torneo di calcio Givova soccer exsperience

17-19 giugno Torneo di calcio Empoli pediatrica Cup

12 giugno al 23 luglio Camps FIGC

TENNIS

2-6 maggio IS” Tennis ;

6-11 Giugno corso maestri di Tennis oltre maestri di Padel

6-12 Giugno Coppa Belardinelli

13-17 Giugno corso maestri Padel

20-24 giungo corso maestri Tennis

27 giungo 1 luglio corso maestri Tennis

11-15 luglio corso IS1 corso maestri Tennis

20-23 luglio corso preparatori fisici

25-29 luglio corso maestri Tennis

1-4 agosto Coppa delle Province

1-5 agosto corso maestri di Tennis

Centri estivi FIT dal 12 giungo al 6 agosto.

BASKET

3-16 luglio NBC Camp

12-17 giugno DBS Basket

17-23 luglio camp