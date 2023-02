L’IISS Patini-Liberatore diventa “Scuola Abe”, le Biotecnologie entrano in aula

La Dirigente Scolastica del Patini-Liberatore, prof.ssa Cinzia D’Altorio, ha firmato la manifestazione di interesse per partecipare al programma formativo Internazionale “Amgen Biotech Experience dell’ABE site Italy”.

La manifestazione di interesse ha permesso a tre docenti di scienze dell’Istituto (le prof. sse Lidia Casasanta, Anna Di Carlo e Giulia Legge) di prendere parte ad un corso blended articolato in tre fasi: una prima fase mediante cinque incontri online della durata totale di 10 ore, una seconda fase sperimentale in presenza a Napoli per due giorni presso i laboratori ABE del Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II, e una terza fase di implementazione con gli studenti del Patini-Liberatore nei laboratori della scuola.

L’ABE – Amgen Biotech Experience è un programma innovativo di educazione scientifica che introduce gli studenti all’importanza della scoperta scientifica attraverso un’esperienza di apprendimento della biologia molecolare che collega i concetti scientifici fondamentali alle applicazioni del mondo reale.

Il programma fornisce agli insegnanti della scuola secondaria di 2° la formazione professionale, le risorse didattiche, le attrezzature di laboratorio e i materiali per coinvolgere gli studenti in un’esperienza educativa emozionante.

ABE è un programma internazionale che coinvolge prestigiose istituzioni di ricerca ed educative di 25 paesi distribuiti in tre continenti. E’ coordinato dall’EDC (Education Development Center) di Boston (USA) e sostenuto dall’AMGEN Foundation.

In Italia è coordinato dal 2017 dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) in collaborazione con una estesa partnership scientifica che comprende, tra gli altri, l’Università degli studi di Napoli Federico II, l’IBBR-Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR, l’Università di Camerino, la Scuola Superiore Meridionale.

In sette anni l’ABE site Italy si è diffuso in 12 regioni (Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Umbria, Marche, Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Sardegna) coinvolgendo attivamente 130 scuole di 60 città, 250 insegnanti e 8.600 studenti in articolate attività sperimentali di Biologia molecolare ed un impianto metodologico basato sull’Inquiry Based Science Education (IBSE).