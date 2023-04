I bambini dell’Infanzia A.Giannini di Castel di Sangro si trasformano in pasticceri e pastai

I laboratori gratuiti Divella per l’infanzia “Piccoli Pasticceri ” e “Piccoli Pastai ” entrano nell’Istituto dell’Infanzia A. Giannini a Castel di Sangro per trasformare, nei due giorni in programma, i piccoli bambini in provetti pasticceri e pastai.

Imparare a realizzare un dolce di media difficoltà e le tradizionali orecchiette, tutti insieme, sin dalla tenera età . Un approccio nuovo e multimodale alla didattica applicata alla cucina per sviluppare i cinque sensi: vista, udito, gusto, olfatto e tatto.

Sprigionare fantasia, creatività, impegno e soprattutto autostima frutto della condivisione con la famiglia del loro lavoro e del conseguente riconoscimento da parte dei genitori. I progetti, totalmente gratuiti, sono il frutto di un lavoro che la F. Divella S.p.A ha lanciato a fine giugno 2021 con un laboratorio pilota in un centro estivo per bambini di Palese (Bari).

Promotore delle iniziative, il dottor Domenico Divella, supervisore del biscottificio e componente del Consiglio di Amministrazione della F. Divella S.p.A. .

I progetti sono rivolti alle scuole primarie e secondarie, pubbliche o paritarie e centri per l’infanzia. Fascia d’età dei bimbi coinvolti: dai 3 ai 15 anni. Coordinatrice dei progetti la dott.ssa Annadelia Turi e a guidare i bambini nella realizzazione dei loro “capolavori”, il Corporate Chef aziendale, Donato Carra.

Dalle scuole ai centri ludici ma anche passando per le parrocchie e i centri dedicati all’accoglienza di ragazzi che vivono in quartieri complessi. I due laboratori non hanno conosciuto sosta neppure durante i mesi duri del lockdown.

Regalare ai bambini un’ora di felicità quando la loro quotidianità era stravolta e messa a dura prova ha assunto un significato ancora più profondo e utile.

Diverse poi le realtà con cui la Divella ha collaborato e naturalmente Suor Angela e Suor Concetta hanno aderito subito a questa iniziativa tra le oltre 100 scuole coinvolte e più di 4000 alunni fra Puglia, Basilicata e Calabria.

Manualità, condivisione e autostima questi i punti cardine dei laboratori che continueranno senza sosta a fronte delle numerose richieste che giungono ogni giorno.