Giornate FAI a Castel Di Sangro, Teofilo Patini patrimonio artistico e culturale

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, oltre 5.000 tra delegati e volontari FAI sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia: l’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo.

Il Gruppo FAI Sulmona-Tre Valli sarà felice di accogliere iscritti e simpatizzanti a Castel di Sangro, la “Porta d’Abruzzo”, una cittadina conosciuta soprattutto per lo sport e le fiorenti attività commerciali ma che offre un bellissimo centro storico medievale e rinascimentale, ricco di chiese importanti e palazzi signorili, testimonianza di un passato glorioso come roccaforte sannita, romana, medievale e rinascimentale.

Il filo conduttore delle due Giornate sarà il pittore Teofilo Patini, nato a Castel di Sangro nel 1840, considerato uno dei capisaldi del nuovo realismo italiano. Le giornate saranno caratterizzate da aperture speciali:

-La Pinacoteca Patiniana, all’interno dell’itinerario di visita, dove sono esposte importanti opere dell’artista, tra le quali il maestoso “Bestie da soma”

-La bellissima e imponente Basilica di Santa Maria Assunta, risalente al X secolo, ma ricostruita dopo il terremoto del 1706, conserva ancora parte del loggiato quattrocentesco. Notevoli gli interni dove, tre le altre, sono presenti pregevoli opere artistiche di scuola napoletana.

-Il Convento della Maddalena risalente al XV sec. si sviluppa intorno a un suggestivo chiostro sul quale si apre un portico con affreschi rappresentanti episodi della vita di San Francesco. Ospita all’interno il Museo Aufidenate, e all’esterno l’Orto Botanico.

-In esclusiva per gli iscritti FAI la Tenuta di Casadonna (ex convento del ‘500) rinato da un restauro coraggioso voluto da Niko Romito, chef abruzzese pluristellato e dalla sorella Cristiana, general manager di Casadonna e maître del Ristorante Reale. Oggi l’ex convento è sede del Ristorante Reale (3 stelle Michelin), 9 camere di charme e della scuola di cucina professionale “Accademia Niko Romito”. Circondato da un vigneto sperimentale di uva pecorino, giardini e orti.

Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo minimo di 3 euro.

Per partecipare è consigliata la prenotazione sul sito www.giornatefai.it perché i posti sono limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online, oppure in piazza durante l’evento. Agli iscritti saranno dedicate aperture speciali.

La partecipazione sarà consentita solo ed esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 (Green pass). Per essere sempre aggiornati seguite la Pagina Facebook: Gruppo FAI Sulmona-Tre Valli.