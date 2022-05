Giornata internazionale dei Musei, Palazzo De Petra a Castel di Sangro sede della Pinacoteca Patiniana

Oggi 18 maggio 2022 si celebra la Giornata internazionale dei Musei in tutta Italia. È una ricorrenza promossa ogni anno dal 1977 da ICOM (International Council of Museums) e sottolinea l’importanza del ruolo nel museo come istituzione al servizio della società e del suo sviluppo.

Il tema specifico di questa edizione è “Potere dei musei” attraverso tre prospettive: il potere di acquisire la sostenibilità, di innovare in materia di digitalizzazione e accessibilità e di costruire una comunità attraverso l’educazione. Il Museo è uno degli strumenti principali per educare il pubblico alla conoscenza della propria storia e del proprio territorio; è l’istituzione che tutela gli oggetti e le testimonianze d’interesse culturale, per trasmetterli alle future generazioni.

In occasione di questa giornata dedicata alla cultura museale parliamo del gotico-rinascimentale Palazzo De Petra. Il Palazzo è una delle dimore dell’antica famiglia nobile De Petra, illustri giuristi campani che possedevano beni feudali in Campania, Abruzzo e Molise fin dai tempi della dominazione normanna. La famiglia ha esercitato la sua supremazia a Castel di Sangro per ben tre secoli.

Il Palazzo nel capoluogo altosangrino è conosciuto come “Casa del Leone” per via della scultura leonina detta “Marzocco” realizzata in pietra grezza, posta all’ingresso dell’edificio, simbolo araldico della famiglia. Il leone è ritratto mentre con la zampa destra artiglia un capo mozzato. La pianta dell’edificio è irregolare. L’ingresso è ad arco gotico, così come la facciata decorata da due finestre bifore con colonna tortile.

Dal 2006 l’edificio ospita la Pinacoteca Patiniana, dedicata al pittore Teofilo Patini. Si tratta di una raccolta di quadri dell’artista, un viaggio nella sua storia artistica dalle origini sino alla maturità mediante la collocazione in ordine cronologico delle opere, con aggiunta di materiale di studio e di documentazione più approfonditi.

Il Palazzo De Petra è sito in via Del Leone (zona Civita), e gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, martedì, giovedì, sabato e Domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Mercoledì e venerdì i giorni di chiusura. Per tutte le informazioni rivolgersi al numero 3333044787 o navigare sul sito Comune di Castel di Sangro – – Pinacoteca Patiniana.

Mariangela Amadio