Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, assegno di cura per le persone con disabilità grave

L’ECAD n. 6 “Sangrino”, ha stabilito di riservare una quota del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza ai seguenti interventi, come da Piano Regionale 2019- 2021:

A – interventi assistenziali diretti ed indiretti per la non autosufficienza grave : Assegno di cura , consiste in un’assegnazione economica per il sostegno alla domiciliarità e per l’aiuto personale.

I destinatari degli interventi sono le persone con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3, co 3 L. 104/92 con la presenza di oggettive condizioni di non autosufficienza dovuta a deficit di carattere bio-clinico, socio-familiare che comportano una significativa riduzione delle capacità funzionali di autonomia personale sia ambito familiare che sociale.

B – interventi assistenziali per la disabilità gravissima:

– Assegno disabilità gravissima per le persone affette da S. L. A ;

– Assegno disabilità gravissima incluse le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Si tratta di benefici economici per la cura e l’autonomia che rispondono ad un bisogno di sostegno inteso come assistenza personale e non assimilabile all’indennità di accompagnamento o alle altre prestazioni di invalidità civile, al fine di evitare ricoveri impropri e mantenere il disabile gravissimo nel proprio ambiente di vita.

I destinatari degli interventi sono le persone in condizione di disabilità gravissima incluse le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer in tale condizione.

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda

2.1 – Per partecipare al presente Avviso è necessario che le domande (Modello A), corredate dalla documentazione richiesta, pervengano entro e non oltre il 20 Marzo 2023 nelle seguenti modalità:

– a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel di Sangro in busta chiusa recante la dicitura “Fondo Nazionale Non Autosufficienza, Assegno di Cura, annualità 2020” o “Fondo Nazionale Non Autosufficienza, Assegno di Disabilità Gravissima, annualità 2020” a seconda del beneficio che si intende richiedere;

– via pec al seguente indirizzo: comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it riportando nell’oggetto la dicitura “Fondo Nazionale Non Autosufficienza, Assegno di Cura, annualità 2020” o “Fondo Nazionale Non Autosufficienza, Assegno di Disabilità Gravissima, annualità 2020” a seconda del beneficio che si intende richiedere;

Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere utilizzate e comunicate anche all’ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali rientranti nella competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato è il Comune di Castel di Sangro – comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

La pubblicazione completa del presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Castel di Sangro.

L’Assessore alle Politiche Sociali e Assistenziali, Comune di Castel Di Sangro Prof.ssa Raffaella Dell’Erede.