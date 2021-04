Eurovision 2021, The Roop con “Discoteque” accompagnati dal M° Francesco Mammola

L’Eurovision Song Contest è un festival musicale internazionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annualmente dai membri dell’Unione europea di radiodiffusione.

Dalla prima edizione del 1956, il concorso è stato trasmesso ogni anno senza interruzioni in tutto il mondo, fatta eccezione per il 2020, rendendolo uno dei programmi televisivi musicali di livello internazionale più longevi di sempre. È anche l’evento non sportivo più seguito al mondo: i dati di ascolto degli ultimi anni a livello internazionale sono stati stimati tra 100 e 600 milioni.

Il concorso è trasmesso in diretta televisiva sui canali principali e non in buona parte dell’Europa sul network Eurovisione, oltre che in alcuni paesi asiatici, oceanici, africani e dell’America del Nord.

Quest’anno nel festival musicale Eurovision 2021 ci sarà anche un pezzo di Abruzzo. Il Maestro Francesco Mammola, cittadino di Pescocostanzo ma adottato stabilmente a Castel di Sangro con la sua Accademia Musicale dell’Alto Sangro, parteciperà alla chermes Eurovision Song Contest in collaborazione con il gruppo musicale The Roop, gruppo emergente lituano.

The Roop, campioni in carica e designati lo scorso anno per l’edizione “Pabandom is Naujo” cancellata dalla pandemia, sarà la band nazionale lituana per l’Eurovision 2021. Nella loro serata di presentazione, indicativamente alle ore 18:00 del 18 aprile, il gruppo verra affiancato con un arrangiamento musicale del loro brano intitolato “Discoteque“, dal M° Mammola con il suo mandolino del 1881 appartenuto alla collezione di Sua Maestà Margherita di Savoia Regina d’Italia.

Il suono del prezioso strumento, opera eccelsa dei Maestri liutai Gennaro e Achille Vinaccia, accompagnerà il pezzo pop rock della band lituana formata dal cantante Vaidotas Valiukevičius, dal percussionista Robertas Baranauskas e dal chitarrista Mantas Banišauskas.

The Roop dovevano rappresentare la Lituania all’Eurovision Song Contest 2020 con la loro canzone “On Fire” dopo aver vinto la selezione nazionale del loro paese, prima che il concorso fosse annullato.

Alla band The Roop è stato garantito un posto nella finale della selezione nazionale del loro paese con la loro canzone “Discoteque” consentendo loro di rappresentare la Lituania all’Eurovision Song Contest 2021.

“Sono onorato di questa collaborazione che accompagnerà i “The Roop” all’Eurovision – dichiara il M° Mammola – e che mi legherà ancor di più alla mia amata Lituania. Durante il mio cammino artistico ho sempre portato avanti una missione, quella di dissociare il mandolino dal concetto di “vecchio e fuorimoda” presentandolo ai giovani in una nuova veste, facendone conoscerne ricchezze, pregi e potenzialità. Adesso lo porteremo nella più grande “Discoteque” d’Europa“.