Home Comuni Castel di Sangro Enogastronomia: Alta formazione come Tecnico Esperto e Valorizzazione della Cucina Regionale Al via il laboratorio di enogastronomia del Consorzio PMI presso strutture menzionate o stellate svolgendo tirocinio extracurricolare retribuito 23 aprile, 2021 Michele di Franco Castel di Sangro

Gestire, programmare e promuovere in modo efficace la destinazione turistica all’interno di un settore stimolante e competitivo: questo è lo scopo del programma di Alta formazione per “Tecnico Esperto in Enogastronomia e Valorizzazione della Cucina Regionale” organizzato dal Consorzio PMI Alto Sangro.

L’enogastronomia rappresenta uno dei principali fattori di notorietà del nostro Paese, anche a livello internazionale, eppure, anche all’interno di questo settore sono in atto cambiamenti radicali che necessitano di essere studiati e approfonditi per cogliere le nuove opportunità che il mercato offre.

L’intervento denominato “Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro”, è un percorso formativo finanziato dalla Regione Abruzzo e attuato dal Consorzio PMI Alto Sangro con sede in Castel di Sangro in associazione (ATS) con 5 strutture ristorative menzionate aventi sede operativa in regione Abruzzo (Chichibio, Ristorante Caraceni, Ristorante da Giocondo, l’Osteria del Tarassaco e Materia Prima).

L’Alta formazione è rivolta a disoccupati senza limiti di età, in possesso di un diploma conseguito presso un Istituto d’Istruzione Superiore. Al termine del percorso formativo gli allievi conseguiranno la qualifica Regionale di “Cuoco esperto nella valorizzazione della cucina regionale” e svolgeranno un tirocinio extracurricolare di durata pari a mesi sei in aziende del settore, menzionate o stellate, percependo un’indennità mensile di 600 euro.

Il laboratorio si svolgerà presso il ristorante Materia Prima e l’hotel Don Luis di Castel di Sangro con i docenti Gianmarco Dell’Armi e Marco Pasquarelli. Nel rispetto delle restrizioni vigenti dovute alla pandemia in corso, gli allievi potranno finalmente mettere in pratica le competenze acquisite durante le lezioni teoriche che riguarderanno varie discipline del settore enogastronomico.

La formazione di figure professionali qualificate contribuisce alla promozione turistica del territorio attraverso la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale. Le iscrizioni sono aperte e per informazioni rivolgersi a: tel: 0864-843299 – mail: INFO@CONSORZIOPMI.IT – Facebook e Instagram: Consorzio P.M.I. Alto Sangro.

Inoltre, il Consorzio PMI Alto Sangro sta organizzando corsi, sempre finanziati dalla Regione Abruzzo (Misura 2 A) rivolti ai giovani in possesso dei requisiti per iscriversi a Garanzia Giovani (età compresa tra 18 e 29 anni, disoccupati e non iscritti a scuola e/o a corsi di formazione) di seguito indicati:

PIZZAIOLO;

ANIMATORE TURISTICO;

BASI SARTA;

ADDETTO SALA;

DIGITAL MEDIA SPECIALIST;

CAKE DESIGN;

FOOD DESIGN;

NAIL ART;

PAGHE;

PASTICCERE;

SEGRETARIA;

OSS (1000 ore);

Il Consorzio PMI è un ei-center pertanto è possibile acquisire tutte le certificazioni informatiche EIPASS