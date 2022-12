D’Onofrio Organ Festival, inizia a Castel di Sangro il concerto d’organo del Maestro Petrone

Inizia a Castel di Sangro la rassegna concertistica d’organo organizzata dal Maestro Giovanni Petrone per avvicinare i cittadini alla musica settecentesca degli “Organi a Canne” realizzati dalla celebre famiglia D’Onofrio, artigiani costruttori di organi di Poggio Sannita.

Il giorno 7 dicembre 2022 alle ore 18:30 l’incantevole organo “Pasquale D’Onofrio”, realizzato nel 1794, collocato in una cassa decorata a motivi geometrici nella balconata della Basilica di Santa Maria Assunta, avvolgerà il pubblico con le sue note d’altri tempi per mano del Maestro Petrone.

Il Festival abbraccerà quei luoghi dell’Abruzzo, Molise e Campania nei quali i maestri D’Onofrio hanno realizzato le opere d’arte nelle città di Castel di Sangro, Frosolone, San Giacomo degli Schiavoni, Guglionesi, Pizzoferrato, Montenero di Bisaccia, Campobasso, Mercogliano e Casacalenda.

Tutti questi concerti solisti verranno eseguiti a ridosso dell’Avvento per concludersi, la prima parte del Festival, l’8 gennaio 2023 per poi proseguire i concerti nel periodo estivo dal 05 agosto al 23 settembre 2023 ripercorrendo le stesse tappe come da calendario.

Grazie alle collaborazioni con gli enti sul territorio, oltre all’ascolto di Musica Colta si avrà la possibilità di far parte di eventi enogastronomici e degustare le prelibatezze che ciascun territorio offre.

Il Maestro Giovanni Petrone, nato a Larino (CB), oltre ad essere diplomato in Organo e Composizione organistica con Menzione d’Onore nella classe della Prof. Mauricia Di Meco e del Prof. Carlo Barbierato al Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, ha perfezionato la sua conoscenza organistica in Italia e all’estero vincendo premi e riconoscimenti internazionali.