Angelo Caruso riconfermato Presidente della Provincia dell’Aquila

Non è mai avvenuto che l’Alto Sangro avesse una figura così importante quale il Presidente della Provincia dell’Aquila, ma questa volta il presidente Angelo Caruso ha davvero superato se stesso. Essere riconfermato per la seconda volta consecutiva come Presidente della Provincia dell’Aquila ha qualcosa di davvero storico.

Dal 31 luglio del 2017 l’avvocato Angelo Caruso ha rivestito per cinque anni (causa covid) il ruolo apicale del capoluogo d’Abruzzo e l’ho fatto senza risparmiarsi, dedicandosi completamente alla sua provincia.

L’unico presidente che è riuscito a svolgere due mandati consecutivi è stato Ermenegildo Tecca, eletto dalla deputazione provinciale dal 1946 al 1951 e successivamente dal 1951 al 1956 eletto dal consiglio provinciale. Tutti i presidenti eletti sono riusciti a portare avanti il proprio mandato per una sola legislatura.

Oggi Angelo Caruso, il Presidente della Provincia dell’Aquila, potrà guidare per altri 4 anni il palazzo della Provincia completando il suo progetto di rilancio. Auguri Presidente.