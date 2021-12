Home Abruzzo Elezioni Presidente Provincia dell’Aquila, lo scrutinio in tempo reale 18 dicembre, 2021 Michele di Franco Abruzzo

In diretta dai seggi trasmettiamo lo scrutinio in tempo reale per l’elezione del Presidente della Provincia dell’Aquila che vedranno contendersi la prestigiosa carica il Presidente uscente Angelo Caruso sindaco di Castel Di Sangro e il candidato Presidente Vincenzo Giovagnorio sindaco di Tagliacozzo.

L’affluenza a chiusura dei seggi alle ore 20:00 si è attestata all’82%.

Questa mattina dalle 8:00 alle 20:00 si sono svolte le operazioni di voto in via Monte Cagno per l’elezione del Presidente della Provincia dell’Aquila. È stato allestito anche un seggio ulteriore per consentire a chi è in quarantena o isolamento fiduciario di svolgere la propria espressione di voto.

Chiusura seggi alle ore 20:00

I consiglieri aventi diritto al voto che si sono presentati alle urne sono stati 1034 con una percentuale di circa l’82% su 1256 aventi diritto al voto.

Come funziona il voto ponderato

Ogni elettore, dal sindaco ai consiglieri comunali, esprime il voto sulla base si un indice di ponderazione in rapporto alla fascia demografica del Comune di appartenenza, così ripartite: comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, superiore a 3.000 e fino a 5.000, superiore a 5.000 e fino a 10.000, superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti, superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti, superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti, superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti, superiore a 1.000.000 di abitanti. Per ciascuna fascia si calcola il valore percentuale del rapporto fra la popolazione della fascia e la popolazione dell’intera provincia. Così, per L’Aquila e Avezzano la scelta degli amministratori vale 614 voti, 362 per Celano e Sulmona, 163 per Castel di Sangro e Tagliacozzo, 95 per Balsorano, Civitella, Magliano, Pizzoli, Pescina, Scoppito, San Benedetto e Tornimparte e 29 voti tutti gli altri comuni con popolazione inferiore. (fonte il Capoluogo.it)

Scrutinio Elezioni Presidente Provincia dell’Aquila

Angelo Caruso 577

Vincenzo Giovagnorio 480

seguono aggiornamenti