Sci Club Capracotta organizza una camminata a Monte Campo venerdì 13 Agosto 2021 9 agosto, 2021

Venerdì 13 Agosto 2021 lo Sci Club Capracotta organizza una camminata in direzione Monte Campo per ammirare lo scenario mozzafiato dai monti dell’altissimo Molise. L’escursione partirà dalla località Santa Lucia alle ore 09:30 e proseguirà per un percorso lungo circa 6 km in direzione Monte Campo.

Prima dell’inizio della camminata i partecipanti dovranno munirsi dei dispositivi di protezione personale (mascherina) presso il ritrovo alle ore 08:45. Il percorso toccherà alcune tappe (S.Lucia, Iaccio dell’Orso, Val Rapina) fino a giungere per una breve sosta a Guado Spaccato. Terminata la pausa si riprenderà il cammino (Portella Cieca, Monte Campo).

A tutti i partecipanti (numero massimo ammesso 100 persone) sarà consegnata una t-shirt ricordo (fino ad esaurimento scorte 130 pezzi) dello Sci Club Capracotta (con contributo spese, €uro 10,00 per i soci dello Sci Club 2021 – €uro 13,00 per i non soci dello Sci Club Capracotta – €uro 5,00 per gli atleti dello Sci Club Capracotta: categorie u6/u23 ).

La camminata si svolgerà rispettando le regole anti covid-19, quali:

– Evitare gli assembramenti durante la camminata, rispettare le misure del distanziamento individuale di Almeno un metro, sia lateralmente che frontalmente, con l’obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile rispettare tali misure, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo famigliare.

Inoltre:

– Il ristoro è a carico dei singoli partecipanti. E’ vietato gettare rifiuti lungo il percorso.

– Indossare abbigliamento e scarpe idonee per la camminata in montagna.

– Il percorso è di media difficoltà, pertanto si richiede una buona condizione fisica.

– Con la partecipazione alla camminata e il ritiro della t-shirt, i partecipanti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per incidenti e danni accaduti a persone, animali o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della camminata.

– Lo Sci Club Capracotta non risponde dello smarrimento o sottrazione di materiale o effetti personali lasciati incustoditi prima, durante e dopo la camminata, dalla fase di inizio alla fase di ritorno.

– In caso di cattive condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i partecipanti alla camminata, a giudizio insindacabile dello Sci Club Capracotta, potrà essere modificato il percorso, o sospesa, o rinviata la camminata in qualsiasi momento.