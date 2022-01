Home Abruzzo Nuove giornate di Open Day all’Istituto Agrario “A. Serpieri” 25, 26 ,27, e 28 gennaio 25 gennaio, 2022 Michele di Franco Abruzzo

L’Istituto Tecnico e Professionale Agrario “A. Serpieri” organizza ulteriori giornate di Open Day nelle quali, su appuntamento, sarà possibile visitare le sedi della scuola e parlare con i docenti.

“Abbiamo voluto considerare, oltre alle numerose richieste pervenute da parte delle famiglie anche la situazione pandemica che ha impedito a molti di partecipare agli incontri calendarizzati in precedenza, ed abbiamo deciso di fissare nuovi Open Day – informa il referente dell’orientamento prof. Mario Sforza – Sarà possibile approfondire con la guida dei docenti l’offerta formativa, i progetti innovativi messi in campo e gli sbocchi professionali futuri, così come si potranno visitare i laboratori scientifici e agroalimentari dell’istituto”.

È possibile prenotare la visita telefonando a scuola o compilando i moduli ai seguenti link:

AVEZZANO:

🔗https://forms.gle/mzujXfBpusRW2XAc6

📲 3493982043

PRATOLA PELIGNA

🔗https://forms.gle/yJ39nkKfFWscWehZ9

📲3288682809

CASTEL DI SANGRO

🔗https://forms.gle/FWKQZrXTdtJP7MD49

📲3297481737

📲3478846591