#Ioleggoperché, le scuole dell'Alto Sangro partecipano all'edizione 2021 20 novembre, 2021

#Ioleggoperché è la più grande iniziativa di promozione alla lettura sostenuta delle biblioteche scolastiche di tutta Italia, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e sostenuta dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 sarà possibile acquistare libri, nelle librerie aderenti, da donare alle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, quest’anno per agevolare le donazioni, verranno segnalate sul sito di #ioleggoperchè le 1415 librerie che dispongono della modalità di acquisto a distanza.

Le scuole, di ogni ordine e grado, dell’Alto Sangro che partecipano all’edizione 2021 sono le seguenti:

I. C. “A. Merini” (Castel di Sangro, Ateleta, Alfedena);

I. C. “B. Croce” (Pescasseroli, Barrea, Villetta Barrea);

I. Omnicomprensivo “De Panfilis-Di Rocco” (Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo);

I. I. S. S. “Patini-Liberatore” (Castel di Sangro);

I. I. S. “A. Serpieri” (Castel di Sangro)

Le biblioteche scolastiche sono fondamentali per permettere l’accesso gratuito alla lettura. Per questo è necessario istituire ed implementare una grande raccolta di libri per ogni scuola. Le librerie aderenti collaborano gemellandosi con gli istituti scolastici e costituiscono il punto di riferimento per tutti coloro che vorranno contribuire a questa grande donazione.

Per tutte le informazioni e per cercare le librerie aderenti nel proprio territorio basta accedere al sito www.ioleggoperche.it

Mariangela Amadio