Home Abruzzo Esercitazione a Pietransieri della Croce Verde Roccaraso, efficienza contro le calamità 6 luglio, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Nei giorni 1-2 e 3 Luglio 2022 la Croce Verde Italia Roccaraso, con il patrocinio del Comune di Roccaraso e in collaborazione con la Protezione Civile P.I.V.E.C. sede regionale di L’Aquila e Distaccamenti di: Valle Peligna, Valle del Giovenco e Rescue Dog; ha organizzato in Pietransieri Fraz. del Comune di Roccaraso una esercitazione/simulazione denominata “Scacco Matto – Interforze 2022“.

Croce Verde e PIVEC, quindi, in sincronia con le forze armate, quali: Esercito – Base Logistico Addestrativa di Roccaraso, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza Soccorso Alpino Stazione di Roccaraso, Corpo Polizia Municipale di Roccaraso, Vigili del Fuoco Comando Provinciale di L’Aquila – Distaccamento di Castel di Sangro, hanno cooperato affiancando il lavoro dei professionisti appartenenti ai Reparti Speciali del nostro Stato Italiano impegnando uomini, mezzi, strumentazioni e presidi di soccorso speciali.

La finalità di questa esercitazione congiunta è quella di testare, in caso di calamità naturali o avvenimenti eccezionali, l’efficienza, le passioni e il gioco di squadra di semplici persone iscritte alle diverse associazioni di volontariato come la Protezione Civile o quelle legate al 1° soccorso alla persona e in Ambulanza.

Sono stati tre giorni di intensa attività operativa e addestrativa. Giorni che hanno visto un proficuo confronto e un interessante scambio di idee dal valore nettamente professionale.

La Responsabile Campo Base di questo evento esercitativo, Volontaria del Soccorso CVIR, Chiara Casciato esprime un doveroso e sentito ringraziamento al Sindaco del Comune di Roccaraso, Dott. Francesco Di Donato e all’Amministrazione tutta.

“Voglio esprimere la nostra profonda gratitudine ai Comandanti delle Forze Armate, nelle figure del Ten. Col. Santoro Comandante Base Logistico Addestrativa di Roccaraso, al Direttore della Base Logistico Addestrativa Magg. Borraro al quale si rivolge con dovuto rispetto per essere stato al fianco della Croce Verde con professionalità – dichiara la responsabile Casciato – lo spirito di gruppo e l’affiatamento creatosi tra i suoi uomini e la nostra Associazione con cui si è trovato ad interfacciarsi, hanno determinato l’ottima riuscita del lavoro svolto“.

“Al Comandante Nanni Stazione Carabinieri di Roccaraso, al M.llo Pagliaro, alla Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro guidata dal Magg. Castagna per averci garantito sicurezza soprattutto nelle ore notturne con delle ronde. Al Comandante Di Marco Stazione Carabinieri Forestali, al Comandante Gagliardi Guardia di Finanza Soccorso Alpino Stazione di Roccaraso e a tutti i Finanzieri che hanno contribuito alla buona riuscita della Esercitazione Ricerca dispersi“.

“Al Comandante Picone Corpo Polizia Municipale di Roccaraso e ai Vigili Urbani Di Clemente e Cocco. Un grazie sentito va’ al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila Ing. Panzone, al Capo Reparto Onorato Vigili del Fuoco Distaccamento di Castel di Sangro e a tutti i vostri uomini intervenuti. Grazie per essere stati guida in questa missione. Siete uomini preziosi, dai quali abbiamo solamente da imparare“.

“Grazie al Dott. Marchetti, Responsabile 118 Distretto di Castel di Sangro per la professionalità con la quale raggiunge i nostri obiettivi, al Presidente Sede Regionale P.I.V.E.C. L’Aquila, Sig. Malatesta per aver accolto con cura e premura il nostro invito e per non averci risparmiato nulla. Ci ha spalancato le porte di casa facendoci sentire famiglia. Sia testimone ad estendere a tutti i Volontari dei Distaccamenti partecipanti all’evento il più sentito e importante ringraziamento“.

“Un plauso al Gruppo Alpini di Pietransieri forza campo di questa manifestazione. Complimenti per l’encomiabile aiuto offerto. Grazie ai semplici cittadini di Pietransieri che hanno partecipato all’evento con il ruolo di simulatori. Ai bambini, preziosi protagonisti. A Domenico Cordisco esprimo a nome di Croce Verde riconoscenza senza aggiungere altro perché nel suo cuore sa’ quanto vera è la nostra stima“.

“Grazie a tutti i miei colleghi di Croce Verde Italia Roccaraso per avermi supportata e sopportata in questa storia. In ultimo e lo faccio per importanza un grazie affettuoso e infinito lo devo a due amici speciali, a due gran belle persone dall’animo buono e puro; a Stefano Pace e Attilio Tarquini che hanno messo a disposizione tutto ciò che avevano da offrirmi al fine della buona riuscita dell’evento“.

“Vi travolga la mia più innata riconoscenza. Concludo con un pensiero che faccio mio: “Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per apprezzare la bontà degli altri e la propria“.