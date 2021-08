Home Abruzzo Comune di Scontrone, il Consiglio comunale delibera una riduzione della TARI fino al 90% 7 agosto, 2021 Michele di Franco Abruzzo

Nella seduta di giovedì 5 agosto, il Consiglio comunale di Scontrone ha deliberato importanti riduzioni della TARI (imposta comunale sui rifiuti).

In virtù di misure economiche statali di contrasto alle conseguenze generate dal Covid-19 (destinate rispettivamente, all’ambito sociale ed economico-produttivo, di cui i Comuni possono beneficiare), la decisione approvata dal Consiglio comunale prevede che, per l’intero anno 2021, si possa usufruire di una riduzione della TARI con le seguenti modalità:

-25% per i nuclei familiari residenti con presenza di minori;

-11% per tutte le utenze domestiche;

-90% per bar, ristoranti, musei, associazioni;

-80% per tutte le utenze non domestiche;

Ileana Schipani, sindaca di Scontrone, ha dichiarato: «Si tratta di misure di sostegno economico a favore di tutta la popolazione e in special modo delle attività economiche, duramente colpite dall’emergenza sanitaria. In particolare, la riduzione rivolta ai nuclei familiari residenti con minori a carico si pone come una misura di sostegno al reddito per quelle famiglie che crescono i propri figli in paese e che hanno subito un sovraccarico prodotto dall’emergenza sanitaria, quali la discontinuità nel lavoro e nei propri percorsi personali e di famiglia, le difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e gli impatti sociali ed economici che ne sono derivati (didattica a distanza, impatti della pandemia sulle giovani generazioni, isolamento dei bambini e dei ragazzi in ambito familiare, mancanza di sostegno nella rete familiare per il distanziamento sociale imposto ai nonni)».

