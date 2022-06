Home Abruzzo Comune di Barrea, Domenico Tomassone e Giuseppina Tarolla entrano in Giunta 23 giugno, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Aldo Di Benedetto ha prestato giuramento come Sindaco del Comune di Barrea durante il Consiglio Comunale di insediamento della nuova amministrazione, iniziato mercoledì pomeriggio alla presenza di tutti i consiglieri eletti e di un numero impressionante di cittadini, giunti nella sala comunale per dare il benvenuto al primo cittadino, quale amministratore della città.

Con questo cambio di direzione i cittadini di Barrea hanno voluto dare un taglio netto con il passato affidando la gestione del borgo all’ex Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ed ai nuovi Consiglieri. Il Sindaco Di Benedetto, dopo aver indossato la fascia di Sindaco e giurato sulla costituzione, ha svelato i nomi di coloro che comporranno la Giunta nel prossimo quinquennio.

A rivestire il ruolo di Vicesindaco è stata indicata Giuseppina Tarolla, premiandola non solo per l’ottima campagna elettorale condotta ma anche per dare un segnale di equa rappresentanza alla cittadinanza, inserendola come quota rosa in Giunta (unica donna nella lista vincente) sebbene non vi sia l’obbligo delle pari opportunità di genere per il comune. Un gesto, quello del Sindaco, di alto profilo istituzionale.

Per merito e per essere stato il consigliere con il maggior numero di voti espressi dai barreani, Domenico Tomassone entrerà nell’esecutivo rivestendo il ruolo di Assessore. Una Giunta a trazione “giovanile” se i 40enni possono ancora essere inseriti in questa categoria, ma sicuramente con idee chiare su cosa serva a Barrea.

La sfida che si presenta davanti la nuova amministrazione è sicuramente complessa, perchè dovranno provare a rilanciare la meravigliosa città di Barrea troppo spesso relegata ai suoi confini di vicinato.