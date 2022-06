Home Abruzzo Torna la gara podistica “Tre Comuni” attraverso Rivisondoli, Roccaraso e Pescocostanzo 23 giugno, 2022 Michele di Franco Abruzzo, Sport

Torna nel meraviglioso scenario degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo la 16^ edizione della gara podistica “Tre Comuni” organizzata dalla Podistica 2000 Alto Sangro. La maratona si svolgerà il 24 luglio e vedrà percorrere gli atleti partecipanti attraverso i tre comuni abruzzesi di Rivisondoli, Roccaraso e Pescocostanzo.

Il raduno è fissato alle ore 8 a Roccaraso in piazza G. Leone, mentre la gara alle 10. Il percorso prevede una corsa della lunghezza di 15,5 km, della durata di circa 2 ore, con arrivo sempre a Roccaraso. Saranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute, a seguire i primi 12 uomini di ogni categoria e le prime 8 donne di ogni categoria.

La gara è aperta a tutti i tesserati FIDAL e agli enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento 2022. Per partecipare si può accedere al sito www.garepodistiche.it cliccando sul banner TRE COMUNI, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@garepodistiche.it o contattare il numero WhatsApp 346 3067731. Il costo è di €12 e il pagamento dovrà avvenire il giorno della gara al ritiro del pettorale. La chiusura delle iscrizioni è prevista il 21 luglio 2022 alle ore 13:00 e non sono ammesse il giorno della gara.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Mariangela Amadio