Ateleta a misura d'uomo: sindaco Passalacqua "Nuovi servizi per cittadini e turisti" 15 novembre, 2022

L’amministrazione comunale di Ateleta continua espletare il suo mandato elettorale riqualificando la geografia dell’area urbana, implementando servizi a residenti e turisti in punti strategici. Il sindaco Marco Passalacqua, in buona sostanza, è alla costante ricerca di nuovi angoli del territorio ateletese per realizzare migliorie per la sua comunità.

Scuole, aree verdi, servizi e molto altro sono stati i punti in programma di questa amministrazione per cambiare volto alla città di Ateleta rendendola più a misura d’uomo. Ad oggi, in ordine cronologico sono stati realizzati i nuovi loculi cimiteriali, e la nuova area adibita al conferimento in eco-box automatici dei rifiuti differenziati.

In corso d’opera sta proseguendo la realizzazione dei marciapiedi lungo la circonvallazione sangrina per completare successivamente i lavori lungo le principali strade del centro urbano.

Per i nuovi Loculi cimiteriali del secondo lotto del Corpo E, si è proceduto nella prima fase e per il tramite degli Uffici Comunali, ad avviare le operazioni di Estumulazione ordinaria di circa 65 defunti deceduti a ridosso degli anni 50, mentre la seconda fase ha riguardato affidamento, esecuzione ed ultimazione dell’opera nei tempi previsti fino alla consegna dei lavori avvenuta nella prima settimana di novembre.

Per il rivestimento esterno è stato utilizzato il marmo di carrara, mentre a breve saranno installate delle scale mobili su binario per i famigliari e amici in visita ai loro defunti.

L’opera è stata eseguita dalle maestranze di una Ditta Edile locale, che in linea con i progettisti, ha curato e assicurato tutte le aspettative dell’Amministrazione Comunale, la quale si congratula a nome di tutta la cittadinanza.

Per quanto riguarda invece la nuova area di raccolta in Eco-Box, preciso che l’idea è nata in concomitanza dell’ultima procedura di affidamento in house tra il Comune di Ateleta e COGESA Spa di Sulmona, attuale gestore del servizio di raccolta trasporto e trattamento dei rifiuti sul territorio comunale.

L’amministrazione comunale così ha voluto implementare il servizio di raccolta differenziata investendo sull’acquisto di un secondo Eco-Box per migliorare il servizio agli utenti, soprattutto nei periodi estivi e invernali legati alla massima affluenza e presenza turistica sul territorio.

Per tanto e a supporto di tale investimento si è individuata una nuova area nei pressi del campo di calcio comunale, che a seguito di una iniziale bonifica, a cura del personale manutentivo comunale, vi sono stati effettuati interventi di pavimentazione e messa in sicurezza, per accogliere entrambi i dispositivi di raccolta.

L’area stessa è dotata di ampi spazi di manovra, di parcheggi, è sufficientemente illuminata e dotata di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione come strumento di controllo e deterrenza sulle spiacevoli azioni di abbandono dei rifiuti.

Per le opere di nuova costruzione dei marciapiedi su Via Circonvallazione, l’Amministrazione sta procedendo a stralci di un unico progetto già esecutivo riguardante il rifacimento dell’area d’intersezione della Piazza XX Settembre consegnatonella scorsa estate e in attesa di finanziamento, dove, contemplato e assicurato lo scopo fondamentale e prioritario della messa in sicurezza di pedoni, automobilisti e fruitori dei servizi presenti nella piazza stessa, si è provveduto nella progettazione a dare risalto a una riqualificazione e rivisitazione storico-paesaggistica nonché architettonica con l’individuazione di materiali e successivamente di arredi che evidenzino l’unicità di un elemento distintivo che deve degnamente appartenere ad un centro abitato, sinonimo e simbolo di aggregazione e vita sociale di una comunità.

“Anche quest’ultimi investimenti realizzati e in corso di realizzazione rappresentano una concreta e coerente attività di indirizzo politico-amministrativo dell’Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco Marco Passalacqua – a sostegno delle politiche ambientali, legate ovviamente alla diligenza e competenza degli uffici comunali, che unitamente a strade, scuole efficientamenti energetici, abbattimento di barriere architettoniche, nuove aree verdi attrezzate e realizzazioni di nuove strutture, conferma la particolare attenzione ai servizi per la valorizzazione di tutto il territorio comunale.

Infine – conclude il primo cittadino – nella grande sinergia tra i cittadini, i turisti, le forze di polizia locali e l’Amministrazione Comunale, credo che Ateleta stia esprimendo un vero contesto di civica convivenza, e contestualmente un sicuro polo attrattivo per famiglie e investimenti che portano a mettere in evidenza i caratteri unici del territorio comunale ateletese quale tangibile e ormai concreto contributo per accrescere qualitativamente un territorio alto sangrino nel suo complesso“.