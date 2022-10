Home Abruzzo Alfedena: Corrado srl apre il Centro revisioni motoveicoli, servizi sempre più performanti 8 ottobre, 2022 Michele di Franco Abruzzo, Pubblicità

L’autocarrozzeria Corrado srl con sede in Alfedena amplia l’offerta nella propria attività inaugurando, sempre nella storica officina sulla s.s. 83 al km 76+938, il nuovo centro revisioni motoveicoli. Nuove strumentazioni, attrezzature all’avanguardia e la solita genuina accoglienza, fanno della Corrado srl punto di riferimento per servizi sempre più performanti.

In questo punto storico scoprirete un’officina meccatronica specializzata nella revisione delle auto, ed ora anche delle moto. In particolare si occupa delle revisioni periodiche dei veicoli come da normativa su autovetture, motocicli, ciclomotori, camper fino a 3,5 t, quad, quadricicli, motocarrozzette, mini car, auto per diversamente abili.

È un centro dove è possibile trovare l’esperienza di anni di lavoro nel settore della carrozzeria per un servizio accurato e veloce. Il team è sempre a disposizione per informazioni e consigli mirati.

Presso la Corrado srl troverete sempre un professionista che si occupa di riparazioni in genere su auto di qualsiasi casa, cilindrata e anno di immatricolazione. In officina è possibile fare tagliandi periodici e su vetture in garanzia. I tagliandi includono controllo di tutti i livelli, igienizzazione dell’impianto di climatizzazione, il controllo spie e la diagnosi digitale, il controllo pneumatici, il controllo dell’impianto di illuminazione.

Inoltre, quando la vostra auto ha terminato il suo ciclo vitale, affidatevi alla Corrado srl per demolire la vostra vecchia auto per poi acquistare all’interno dell’attività la vostra auto nuova, usata e a km zero. Centro revisione Corrado srl – s.s. 83 al km 76+938 – Alfedena – Tel. 0864 87470 – L’officina è aperta dal lunedì al venerdì 8:30/18:30 – Il sabato 8:30/13:00. Domenica chiusa.