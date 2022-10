Home Abruzzo Villetta Barrea riscopre le proprie radici durante la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia Anche quest’anno il Comune di Villetta Barrea aderisce alla Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia che si terrà il weekend dell’8-9 ottobre 7 ottobre, 2022 Michele di Franco Abruzzo

Il Tema dell’edizione 2022 è il “TURISMO DI RITORNO” e le iniziative proposte dal Comune di Villetta Barrea, in sinergia con le Associazioni, operatori e artigiani locali e del territorio, saranno finalizzate alla ri-scoperta delle radici e del patrimonio naturale, paesaggistico e architettonico per rivivere la storia e le proprie tradizioni.

La manifestazione avrà inizio sabato 8 ottobre alle ore 17:00 presso il monumento all’Emigrante in Piazza Castello, dove verrà svelata la targa dedicata dai Villettesi a tutti i Villettesi nel mondo. A seguire, in Piazza Fratelli Virgilio la comunità sarà lieta di riabbracciare e salutare virtualmente tutti quei compaesani nel mondo che avranno accolto l’invito a partecipare al momento di celebrazione e condivisione. Terminati i collegamenti, si terrà un momento conviviale con un aperitivo di comunità offerto dalle donne Villettesi.

Domenica 9 ottobre protagonisti saranno i saperi e i sapori locali in un “itinerario del gusto e dei talenti locali” alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie ed artigiane, emblema di una civiltà contadina e pastorale antica ma ancora viva e presente.

Con la partecipazione attiva dei ristoratori, delle aziende locali e delle associazioni verranno presentati ed esposti i prodotti legati alle tradizioni enogastronomiche del territorio nonché oggetti di artigianato, ancora oggi realizzati dagli abitanti della zona.

Caratteristici “mercatini a km 0” verranno allestiti nella piazza principale del paese e nei punti più suggestivi del centro storicoper riempire i vicoli e le stradine di colori, profumi e sapori e per far vivere ai visitatori esperienze vere e autentiche con i laboratori e le presentazioni creative.

Dalle ore 12:00 sarà protagonista l’enogastronomia locale con una narrazione culinaria che svelerà trucchi e ricette dei piatti della nostra tradizione, sapientemente preparati dalle strutture di ristorazione di Villetta Barrea.

Tra le esperienze da non perdere segnaliamo anche:

➢ VIVIVILLETTA. ALLA SCOPERTA DELLE RADICI. I visitatori saranno accompagnati tra le vie del borgo alla scoperta dei beni culturali e degli angoli più suggestivi del paese, al fine di immergersi totalmente nelle tradizioni ed emergenze storico-artistiche che rendono unico il nostro borgo. Gli accompagnatori renderanno il tour un’esperienza suggestiva e travolgente, consentendo agli ospiti di immedesimarsi nel racconto della Villetta delle origini.

➢ URBAN NATURE, a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Visitatori e cittadini potranno visitare lo stand allestito in Piazza Leonardo Dorotea già dalla mattina del sabato e partecipare gratuitamente alle attività di Interpretazione Ambientale alla Scoperta della natura del borgo e del territorio.

Il Comune di Villetta Barrea e la comunità tutta invitano a partecipare all’evento per vivere l’autenticità del cibo, la genuinità dei prodotti e l’unicità delle creazioni artigianali in un trionfo di saperi, sapori e colori.

Vi aspettiamo a Villetta Barrea!