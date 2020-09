Piscina Comunale Castel di Sangro, lunedì la posa della prima pietra

La posa della prima pietra relativa alla nuova piscina comunale di Castel di Sangro verrà eseguita lunedì 14 settembre alle ore 12:00 presso il piazzale “Prato Cardillo” nel capoluogo sangrino.

Oltre alla presenza delle istituzioni regionali saranno presenti il conduttore televisivo Paolo Bonolis e il Prof. Renato Berardinelli, responsabile UOS Pediatria del Bambino Gesù di Roma.

La ditta appaltatrice, dunque, si appresta a eseguire la costruzione di una struttura polifunzionale prevalentemente destinata a “piscina” il cui importo generale ammonta ad € 8.000.000,00.

Tale intervento è stato finanziato con i fondi Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud. Intervento PSRA/59A.

L’intervento si pone come impianto sportivo strategico di completamento del centro turistico integrato a Castel di Sangro, ovvero una zona dotata di notevoli e qualificati impianti sportivi, a partire dallo stadio “Teofilo Patini“, il Centro Federale Tennis, Palasport, parco acquatico. Il progetto è stato approvato con deliberazione n.46 del 26/02/2016.

La Centrale Unica di Committenza del Comune ha provveduto ad affidare l’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di “Completamento del centro turistico integrato con la realizzazione di struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina e successivo avviamento e gestione per un anno della struttura realizzata“.

L’edificio sarà costituito da una superficie coperta mq 2325, superficie utile piano terra mq 2000, superficie utile 1° piano mq 500,00 escluso tribuna (gradinata). Vasca n. 1 m 12,50x 25, vasca n. 2 12,50 x 9 m. Servizi igienici e spogliatoi uomini, donne, bambini, bambine, istruttori uomini e donne, arbitri / giudici di gara.

Centrale termica comprendente caldaie, cogeneratore e pompa di calore.

Impianti: centrale di produzione e distribuzione acqua calda e refrigerata, produzione e distribuzione acqua calda sanitaria, impianto di filtrazione e trattamento acqua vasche nautiche, impianto di trattamento e pressurizzazione (potabile e reintegro vasche nautiche), impianto condizionatore a supporto della sala nautica, centrale di trattamento aria a supporto delle restanti porzioni dell’edificio, impianti di riscaldamento a pavimento.

Gestione degli impianti mediante regolazione automatica a controllo digitale diretto e sistema di controllo di tipo BMS (building management system).

Le opere sono state affidate all’A.T.I. MIC Srl (capogruppo) avente sede in Roma e RICCI Guido Srl, risultata la migliore offerente.

L’impianto consentirà di impiegare oltre 20 unità lavorative, oltre a costituire una struttura idonea per la riabilitazione. Durante la cerimonia verrà proiettato il video della piscina completata.

Michele di Franco