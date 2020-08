Home Politica Amministrative 2020, ‘Nuovo Sogno Agnonese” apre la campagna elettorale 25 agosto, 2020 teleaesse.it Politica

E si entra nella campagna elettorale ad Agnone. Ecco i primi comunicati di presentazione. A rompere gli indugi la lista di centrosinistra che vede candidato Sindaco Daniele Saia.

“Nuovo Sogno Agnonese” –si legge nello scritto- è un progetto politico, avviato su questo territorio da oltre un decennio e mai interrotto. Il progetto prende forma in una coalizione civica composta da esponenti di ispirazione di centro-sinistra, della società civile, indipendenti,come anche da esponenti del Partito Democratico e dell’Area Socialista. Con questo spirito, da sempre, il gruppo si è mosso e si muove sul piano politico locale in modo collegiale, nella logica democratica di una coalizione avente come obiettivi la tutela del bene comune e dei servizi fondamentali, lo sviluppo ecosostenibile, il rilancio del territorio, la buona ed intelligente amministrazione.

Per costruire un progetto omogeneo di governo che sia chiaro, limpido e trasparente c’è bisogno che questo sia portato avanti da persone che non abbiano secondi fini se non quelli del progresso, del riscatto, dello sviluppo, del servizio alla nostra comunità, in continuità con l’esperienza di governo della Giunta Carosella. In quest’ottica, avvalendosi anche del supporto dei Giovani per Agnone Democratica, in maniera collegiale si è inteso convergere su Daniele Saia, esponente dell’area socialista, individuandolo come il candidato sindaco di coalizione ideale chiamato ad interpretare il programma e il progetto proprio alla luce della sua esperienza amministrativa maturata nella giunta Carosella, per la capacità di ascolto e dialogo e per la conoscenza della macchina comunale.

Da parte di questa coalizione resta l’apertura e la disponibilità al dialogo con tutte le componenti civiche e politiche del nostro panorama territoriale sui singoli temi sociali, amministrativi su cui si potrà collaborare. L’interesse dei componenti della lista e dei tanti altri che partecipano alla realizzazione di questo “Nuovo Sogno Agnonese” non é quello di mettere bandierine sui temi cruciali per la nostra comunità ma di Affrontarli con metodo e propositività per risolverli insieme con tutte le forze disponibili. Ci auguriamo –concludono- che la competizione elettorale sia sana e proficua,che il dibattito si svolga sui temi centrali presenti sui programmi e che,comunque vada, la vincitrice sia Agnone”.

V.Labanca