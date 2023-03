Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di sci, i nostri ragazzi partono per Folgaria

Dal 6 al 10 marzo a Folgaria (Tn) oltre 300 studenti provenienti da diverse regioni d’Italia, si daranno battaglia sulle piste da sci per aggiudicarsi l’ambito trofeo dei Campionati Studenteschi Sport Invernali 2023.

Nella sfera dell’offerta formativa, gli Istituti dell’Alto Sangro (I.C. Alda Merini di Castel di Sangro e I.C. Benedetto Croce di Pescasseroli), da diversi anni propongono attività e progetti sportivi, per valorizzare sistematicamente le attività dei Centri Sportivi Scolastici.

A tal proposito, prima della partenza per Folgaria, abbiamo incontrato alcuni studenti che parteciperanno a questa competizione nazionale per sentire le impressioni e le loro emozioni. Carichi e determinati le giovani promesse delle sci hanno mostrato maturità e determinazione necessarie per salire sul gradino più alto del podio.

Nella fase iniziale dei Campionati Sportivi Studenteschi, gli studenti hanno superato vari step per accedere alle finali a Folgaria: qualificazioni della fase d’Istituto disputate entrambe lunedì 30 gennaio 2023, sulle piste di Pescasseroli e Roccaraso, e successivamente nella fase Regionale disputata l’8 febbraio 2023 ad Ovindoli, la conquista di una delle prime tre posizioni per disciplina .

Per l’anno in corso, gli Istituti dell’Alto Sangro hanno voluto porgere un ringraziamento particolare, alla ASD Sci Club Castel di Sangro, alla Scuola Evolution Ski e alla Scuola Italiana sci di Pescasseroli, per la collaborazione prestata durante la manifestazione della fase di Istituto, nonché a tutti i familiari degli studenti iscritti ai vari Istituti Comprensoriali.

Per alcune discipline, (Sporti Invernali) è fondamentale la collaborazione con le Società e Scuole sci del territorio, che si occupano il più delle volte a titolo gratuito della preparazione dei percorsi di gara e dei compiti di cronometraggio.

Queste le classifiche che hanno permesso ai ragazzi dell’Alto Sangro di staccare il biglietto per Folgaria:

SCI ALPINO Finale regionale Abruzzo

Categoria Cadette:

1° Classificata: I. C. Alda Merini Castel di Sangro

2° Classificata: I.C. Pescasseroli

3° Classificata: I.C. Paganica

Categoria Cadetti:

1° Classificata: I.C. Sante Di Rocco, Pescocostanzo

2° Classificata: I.C. A. Merini Castel di Sangro

3° I.C. Mazzini L’Aquila.

Nella categoria cadetti, parteciperà alle finali nazionali a titolo di individualista, il vincitore D’Addezio Arturo, dell’I.C. B. Croce di Pescasseroli.

SNOW BOARD

Parteciperanno per le categorie cadette/i gli Istituti di Castel di Sangro e Pescasseroli.

C.S. Classifica a Squadre Unica Femminile Regionale Sci Alpino

C.S. Classifica a Squadre Unica Maschile Finale Regionale Sci Alpino

C.S. Classifica Generale Individuale Finale Regionale Sci Alpino

Michele Di Franco