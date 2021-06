Coppa Belardinelli 2021 Castel di Sangro, cerimonia di apertura della XXII edizione

Oggi alle 19.30 si è svolta in Piazza Plebiscito la cerimonia di apertura della XXII edizione della coppa “Mario Belardinelli”, ospitata anche quest’anno dal Centro Estivo Federale Tennis di Castel di Sangro.

La Coppa Belardinelli è dedicata a un grande allenatore italiano professionista che è stato un esempio, soprattutto per i ragazzi che ha allenato. Fair Play, lealtà, passione sono solo alcuni dei suoi insegnamenti e dei valori che ha lasciato. Un modello di educazione e sport. Perciò la Federtennis ha voluto dedicargli una manifestazione rivolta a tutte le rappresentative regionali under 11-12.

Le 20 rappresentative regionali partecipanti hanno sfilato in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro. Sono intervenuti per l’occasione il sindaco Angelo Caruso, il consigliere federale Donato Calabrese, il presidente della FIT Servizi Emilio Sodano, il presidente del comitato direttivo ISF Domenico Carnuccio, il presidente CR Abruzzo Luciano Ginestra, il direttore dell’istituto superiore di formazione “R. Lombardi” Michelangelo Dell’Edera, i coordinatori under 16 maschile e femminile Luca Sbrascini e Germano Di Mauro, e infine il referente progetti speciali under 16 Nicola Fantone.

Per quanto riguarda il programma di svolgimento del torneo, la manifestazione sarà disputata in fase unica a 4 gironi da 5 squadre, dal 28 giugno al 2 luglio. La fase finale sarà ad eliminazione diretta: il 3 luglio si disputeranno le semifinali per le quattro squadre vincitrici dei gironi, mentre il 4 luglio ci saranno le finali per l’assegnazione dal 1° al 4° posto della Coppa Belardinelli 2021 e la cerimonia di premiazione.

Mariangela Amadio