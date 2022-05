Home Abruzzo Campionati Studenteschi di Orienteering, Lorenzo Di Santo conquista la medaglia d’argento 26 maggio, 2022 Michele di Franco Abruzzo, Sport

Si sono appena spenti i riflettori sui Campionati Italiani Studenteschi di Orienteering a Folgaria (Trento) disputati dal 23 al 26 maggio in località Costa, meta di tantissimi appassionati dello sport invernale. Circa 580 studenti e studentesse, provenenti da tutt’Italia hanno disputato la finale nazionale sia individualmente che in team, coadiuvati da circa 15o insegnanti.

La manifestazione è stata organizzata dalla Provincia di Trento – Dipartimento Istruzione e Cultura e finanziata dal Miur e dal Trentino Marketing, con il patrocinio dei comuni trentini territoriali tra cui Folgaria.

I colori dell’Abruzzo sono stati portati sul podio dall’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Pescasseroli grazie al secondo posto individuale conquistato da Lorenzo Di Santo nella finale di orientamento nei boschi di Folgaria. Una disciplina sportiva cresciuta in modo esponenziale nell’Istituto scolastico altosangrino grazie alla professoressa Macino Concetta che ha stimolato i ragazzi alla conoscenza e allo studio del proprio territorio.

A completare il Team abruzzese, insieme alla medaglia d’argento di Di Santo, hanno gareggiato gli studenti Gallinelli Samuel e De Arcangelis Del Forno Filippo che, nella competizione a squadre, sono riusciti a piazzarsi al 10° posto della classifica generale.

Raggiunti dai microfoni di TeleAesse gli atleti hanno rilasciato le loro impressioni “Sono stati tre giorni all’insegna dell’integrazione e condivisione di valori come il rispetto reciproco – dichiara Lorenzo Di Santo – ho conosciuto atleti speciali che hanno rafforzato in me i valori dello sport che unisce e aiuta a superare tutte le barriere. Io sono un grande appassionato di sport e posso dire che in questo campionato nazionale ho avuto la possibilità di conoscere nuovi compagni di altre scuole. Ci siamo confrontati per crescere e spero che ce ne siano altre. Grazie alle attività che facciamo con la professoressa di educazione fisica ho avuto modo di fare questa meravigliosa esperienza“.

“In queste giornate, l’unione di esperienze culturali tra scuole e ragazzi ha concesso a tutti noi la possibilità di maturare come persone, soprattutto durante le gare quando ci si aiuta a vicenda – riporta Filippo De Arcangelis – Sono state esperienze bellissime e spero che si ripeteranno nel futuro. Penso che abbia contribuito alla mia crescita sia dal punto di vista fisico che mentale e soprattutto dal punto di vista socio culturale“.

“È stato bellissimo e divertente vivere questa esperienza – conferma Samuel Gallinelli – che mi ha portato a conoscere e visitare nuovi posti e soprattutto tante persone. La rifarei volentieri“.

Anche il dirigente scolastico Nadia Morena esprime tutta la sua soddisfazione per i risultati sportivi e personali degli studenti “Un motivo ulteriore di orgoglio per l’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Pescasseroli, che già in ambito regionale ha saputo mostrare il proprio valore. Riportiamo in Abruzzo una medaglia d’argento ed una vittoria direi quasi necessaria in questo momento di ripresa delle attività didattica e di arricchimento dell’offerta formativa dopo anni scolastici molto difficili. Rappresenta certamente un traguardo importante per gli alunni, la docente Concetta Mancino e l’intera comunità scolastica. Nello stesso tempo è il segno evidente e tangibile dei risultati che la scuola può e deve conseguire, con passione, impegno e dedizione, per offrire ai propri alunni occasioni di crescita, confronto, dialogo, sana competizione, accettazione dell’altro. Complimenti ragazzi“.

A conclusione delle attività sportive, tutti i concorrenti hanno partecipato alla cerimonia di chiusura del Campionato Nazionale in piazza Marconi per vivere gli ultimi atti di una tre giorni entusiasmanti.

