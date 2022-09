Home Molise Pietrabbondante: Raduno di Auto d’epoca, oltre 50 le macchine selezionate da ACI Storico Molise ACI Storico Molise e Ruote nella Storia insieme per il Raduno 2022 si terrà sabato 17 settembre tra Campobasso e Pietrabbondante 16 settembre, 2022 Michele di Franco Molise

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con “Ruote nella Storia” – Raduno di Auto d’epoca organizzato dall’Automobile Club Molise in collaborazione con i Borghi più belli d’Italia che per il 2022 ha inserito nel Calendario Nazionale la tappa molisana che si terrà sabato 17 settembre tra Campobasso e Pietrabbondante, bellissimo borgo molisano sede dell’Antico Teatro Sannitico.

Sono oltre 50 le macchine selezionate da ACI Storico Molise per la Manifestazione che partirà sabato 17 settembre 2022 dal Centro Storico di Campobasso, dichiara il Direttore dell’Automobile Club Molise Francesco Meleca “sarà un viaggio all’indietro nel tempo attraverso le antiche rotte stradali di questa bellissima terra molisana, un percorso da vivere insieme agli oltre 50 equipaggi di Auto storiche che ci porterà a scoprire un luogo incantato dell’Alto Molise come il Teatro italico di Pietrabbondante dove si concretizzerà lo scopo principale della nostra iniziativa, unire la passione dello sport automobilistico vintage con la cultura e arte del nostro territorio“.

Sull’onda del successo dell’Edizione del 2021 il Presidente di Aci Storico Molise Luciano Matteo dichiara: “sarà un appuntamento molto importante per il nostro Club ACI Storico Molise, cerchiamo di coniugare la passione per le auto d’epoca dei nostri associati storici con i percorsi culturali che ci portano alla scoperta degli incantati borghi molisani, con l’obiettivo di far conoscere attraverso i nostri raduni l’incontaminata bellezza del Molise“.

La manifestazione che prenderà il via dal Centro Storico di Campobasso, consentirà al drappello di auto storiche, di visitare gli antichi percorsi stradali della Regione per arrivare fino a Pietrabbondante, borgo incantato nella sua bellezza e sede dell’antico Teatro Sannitico la cui area sacra rappresenta, per le sue caratteristiche architettoniche e per la sua monumentalità uno sei siti archeologici meglio conservati sull’intero territorio nazionale.

Ad impreziosire la giornata e ad attendere i partecipanti del Raduno nell’Area archeologica troveremo il Presidente dell’Istituto nazionale di archeologia e storia dell’arte, ex soprintendente archeologo di Roma Professore Adriano La Regina che ha da sempre studiato l’Area Archeologica di Pietrabbondante e che accoglierà i partecipanti del Raduno con un percorso culturale che coinvolgerà i presenti nella conoscenza storica del sito.

Dopo la visita all’Area archeologica la giornata continuerà con una visita del Borgo di Pietrabbondante, prima di avviare il percorso gastronomico culturale che prevede un lungo pranzo presso la Taverna dei sanniti preparato secondo le antiche usanze e con prodotti tipici esclusivamente molisani.

Passione, sport, amicizia, cultura, e degustazioni gastronomiche questi gli ingredienti che da sempre accompagno i Raduni di ACI Storico Molise.