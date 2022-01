Home Enogastronomia Eataly a Torino Lingotto, lo chef Marco Pasquarelli rappresenterà la regione Molise 8 gennaio, 2022 Michele di Franco Enogastronomia, Molise

Lo chef Marco Pasquarelli, del ristorante Il Tartufo sito all’interno dell’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (Isernia), rappresenterà la cucina della regione Molise all’evento “Cuciniamo l’Italia” di Eataly a Torino Lingotto.

Il 26 gennaio Eataly spegnerà 15 candeline e l’intera penisola festeggerà il suo compleanno in tavola. Così 26 chef provenienti da tutte le regioni d’Italia prepareranno la più grande cena a Eataly Torino Lingotto e Marco Pasquarelli, ex allievo dell’Accademia di Niko Romito, è il cuoco scelto per presentare i piatti gustosi e naturali della tradizione molisana in chiave gourmet.

Il cuoco Pasquarelli, nato a Castel di Sangro (L’Aquila), ha dichiarato ai nostri microfoni: «È davvero un onore per me poter partecipare a questo grande evento, cucinerò insieme ad altri grandi cuochi di fama e di grande spessore. Sono orgoglioso di rappresentare e portare il Molise nella città di Torino. Il mio obiettivo è far conoscere i piatti e la tradizione gastronomica di questa meravigliosa terra».

A “Cuciniamo l’Italia” ogni chef sceglierà i prodotti eccellenti del Mercato Eataly per creare la propria carta di vivande direttamente la mattina stessa. Sarà quindi un menu tutto a sorpresa per soddisfare ogni palato e raccontare la storia che c’è dietro ogni portata.

La maratona dei piatti sarà accompagnata dai migliori vini selezionati, con musica ed intrattenimento per celebrare il 15° compleanno di Eataly.

Mariangela Amadio