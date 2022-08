Home Eventi e Serate Osservazione astronomica a Borgotufi, narrazione di miti e leggende sotto le stelle Il 3, l’8 e il 21 agosto 2022 tre eventi speciali che uniscono osservazione astronomica e scoperta del Molise a Borgotufi albergo diffuso di Castel del Giudice (IS) 1 agosto, 2022 Michele di Franco Eventi e Serate

Si spengono le luci e si accendono le stelle a Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (IS) tra i paesaggi dell’Appennino molisano-abruzzese, per tre notti magiche d’estate alla scoperta dei misteri e le meraviglie del firmamento. Nelle serate del 3, 8 e 21 agosto 2022 gli ospiti e i visitatori potranno partecipare a “Le Stelle nel Borgo – tra storie e leggende”, tre eventi speciali nati dalla collaborazione con Turismo in Molise.

Si comincia alle 19.00 con una passeggiata narrativa a cura di Paolo Pasquale che guiderà i partecipanti tra le foto della mostra fotografica #ilMoliseacasatua con immagini dei luoghi noti e più insoliti del Molise esposte tra le casette del borgo. Un viaggio tra aneddoti e curiosità sul Molise, prendendo spunto dagli itinerari proposti dall’esposizione, nata grazie al coinvolgimento sui social di bravissimi fotografi e fotoamatori.

Alle 20.30 si potrà cenare al ristorante del Borgo, assaporando il menu dedicato per l’occasione. Poi alle 22.00 sotto una coperta di stelle luminose si parteciperà all’osservazione astronomica, ammirando costellazioni e pianeti con la narrazione di miti e leggende. Le Stelle nel Borgo – tra storie e leggende è una rassegna che nasce in collaborazione con Turismo in Molise, Proloco di Castel del Giudice e Comune di Castel del Giudice.

Per info e prenotazioni: Borgotufi, Tel. 0865946820, e-mail info@borgotufi.it

Link immagini in alta risoluzione: https://bit.ly/StellenelBorgo

http://bit.ly/BorgotufiCasteldelGiudice

