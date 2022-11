Home Abruzzo Gianluca Galotta: L’uomo che parlava con le stelle, un viaggio nei borghi d’Abruzzo È arrivato nelle librerie “L’uomo che parlava con le stelle”, il nuovo romanzo dello scrittore Gianluca Galotta pubblicato dalla casa editrice romana indipendente Graphofeel. 11 novembre, 2022 Michele di Franco Abruzzo, Cultura

Gianluca Galotta continua il suo viaggio nei borghi d’Abruzzo, i luoghi che lasciano un’impronta nell’anima e dopo aver percorso diversi itinerari appenninici, tutti da scoprire, ora è riuscito con questo nuovo romanzo a crearne uno tutto suo, immaginario, brillante anzi lucente.

Protagonista della vicenda è Fausto ricercatore universitario di astronomia a Roma che, dopo aver subito un’ingiustizia accademica, decide di tornare a Roccalucente, piccolo borgo immerso tra gli altipiani maggiori d’Abruzzo e che presenta una storia a sé: inizialmente nato con il nome di Roccasegnata, divenne Roccalucente a partire dagli anni Sessanta grazie all’apertura di una centrale termoelettrica. Nelle ore notturne il paese splendeva e regnava su tutto l’altopiano fino a quando, dai primi anni Duemila, è ripiombata nell’oscurità.

Fausto rientrato nella casa paterna, avverte nella tranquillità e nel silenzio del piccolo centro aquilano un’iniziale sensazione di solitudine e spaesamento ma che subito riesce a colmare grazie alla luce delle stelle, immergendosi ogni sera nell’osservazione dell’Universo.

Il ricercatore astronomo riesce poi a entrare in contatto con alcuni abitanti del luogo e ascolta di volta in volta le loro storie, accarezza le loro anime accompagnandole nell’osservazione del cielo stellato mediante l’ausilio del telescopio. Così la stima dei paesani verso di lui cresce sempre di più, tanto da condurlo a candidarsi come nuovo Sindaco.

Ancora una volta Gianluca Galotta riesce ad essere portavoce dell’importanza delle piccole realtà con tutte le esclusività, i significati e le ricchezze che le compongono attraverso una scrittura scorrevole: con semplicità riesce a sciogliere i vocaboli del lessico scientifico rendendo il libro alla portata di tutti i lettori che sono affascinati dal mondo letterario ed etnoantropologico.

Ciò che arricchisce ulteriormente il volume è l’impressionante capacità di toccare tutti i temi della quotidianità come il lavoro, la difficoltà di trovare sbocchi nelle piccole realtà, il complesso mondo delle relazioni e dell’adolescenza.

Il romanzo è disponibile nelle librerie e nel formato e-book.

Mariangela Amadio