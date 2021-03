Home Cronaca Multa per calcetto: 10 ragazzi sanzionati con 4000 euro dai Carabinieri 29 marzo, 2021 Michele di Franco Cronaca

Ieri pomeriggio, nel giorno della Domenica delle Palme, alcuni ragazzi hanno deciso, complice la calda giornata primaverile, di organizzare una partita di calcetto amatoriale nel campo sportivo di Villa San Michele, frazione di Vastogirardi.

Non è chiaro il motivo che ha spinto i 10 ragazzi residenti a Carovilli a sconfinare nel comune limitrofo, violando le restrizioni covid in materia di spostamento fuori comune e pratica di sport di contatto.

I 10 amici, probabilmente per sgranchirsi un po’ le gambe, hanno mal pensato di evadere da questo momento organizzando una partitella, sperando di sfuggire ai controlli serrati delle forze dell’ordine.

Con l’arrivo delle feste pasquali, diversamente da quanto immaginato, i controlli sono stati decisamente intensificati proprio per contrastare gli spostamenti in altri comuni. Durante questi controlli, il Comando Stazione dei Carabinieri di San Pietro Avellana stava pattugliando il territorio di competenza.

Giunti nei presso della stazione ferroviaria di Villa San Michele hanno sicuramente notato quella che era una vera e propria partita a calcetto. I militari, arrivati nei pressi dell’ingresso, sono stati notati dai ragazzi restando impietriti.

Quel piacevole tepore del sole primaverile si è trasformato nel gelido freddo del grande inverno.

I Carabinieri hanno preso le generalità di tutti i ragazzi sanzionando con una multa per calcetto e spostamento fuori comune tutti i partecipanti alla partitella per un totale di 4000 euro (ridotti di un terzo in caso di pagamento entro 5 giorni)

I ragazzi, sconsolati non hanno potuto far altro che prendere il pallone e tornare nel proprio comune di residenza, riportando un ben regalo per le feste; una colomba pasquale salata.