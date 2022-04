Home Cronaca Incidente mortale nella galleria “La Portella” ciclista investito, inutili i soccorsi 24 aprile, 2022 Michele di Franco Cronaca

Oggi alle 14:30 un uomo di origine polacca è stato investito con la sua bicicletta da una vettura all’interno della galleria “La Portella” sulla SS17 lungo l’Altopiano delle Cinquemiglia. Una tragedia che non ha lasciato scampo all’uomo di una cinquantina d’anni che stava transitando i territori abruzzesi sulle due ruote a pedali.

L’autista della vettura probabilmente non è riuscita a scorgere l’uomo all’interno della galleria per carenza di illuminazione o forse per un cambio repentino di luminosità tra l’ambiente esterno e quello interno. L’uomo è stato scaraventato violentemente a terra non lasciandogli scampo.

Le vetture in transito hanno assistito al violento impatto provando a soccorrere immediatamente l’uomo, ma dalle prime testimonianze il 50enne polacco non ha dato segni di vita già da subito. Inutili i soccorsi giunti da Castel di Sangro da parte dei 118 dell’Ospedale Civile e una squadra dei Vigili del Fuoco giunti sul posto.

La salma stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona che ha disposto la ricognizione cadaverica. La Polizia Statale giunta sul posto si sta occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.