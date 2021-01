Incidente frontale a Castel di Sangro, due feriti in ospedale

Incidente frontale poco fa a Castel di Sangro all’altezza della prima galleria in direzione Roccaraso sulla Strada Statale 17. Le due automobili sono entrate in collisione frontale sicuramente a causa della nevicata che sta interessando Castel di Sangro in queste ore.

I due feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Castel di Sangro per accertamenti. I due conducenti, entrambi della zona hanno accusato forti dolori a causa del violento impatto.

La dinamica dell’incidente è ancora da stabilire ma con tutta probabilità una delle due auto ha perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto scivoloso. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Castel di Sangro, la Polizia Stradale il 118 e i Carabinieri della locale stazione.

Effettuata la rilevazione del sinistro, il soccorso della GM Assistance ha liberato la carreggiata consentendo la circolazione delle altre autovetture.