Falsi positivi ai tamponi rapidi, negativi dopo tampone molecolare

Il pasticcio dei tamponi rapidi è servito proprio nel giorno di Capodanno. Era inevitabile. Alcuni giorni fa l’Assessorato alla Salute della Regione Abruzzo ha dato un’indicazione specifica “Utilizzare i tamponi antigenici per intercettare i positivi senza utilizzare il tampone molecolare come verifica comprovante“.

Tutto questo, personalmente, l’ho reputato di una assurdità unica proprio per la natura stessa del tampone antigenico che troppo spesso ha riportato risultati di falsi positivi e allo stesso tempo falsi negativi.

Ma veniamo ai fatti. Qualche giorno fa il sindaco di Scontrone (Aq) Francesco Melone aveva comunicato, tramite i social, la condizione di positività con diversi tamponi rapidi di sua moglie e sua figlia, annunciando il suo isolamento fiduciario in attesa del tampone molecolare di conferma.

Il 1 gennaio l’epilogo del nuovo anno. I tamponi molecolari processati dall’Asl sono risultati negativi, tanto che dal Ministero della Salute è arrivato il messaggio con AUTHCODE del Green pass.

Ma come è potuto accadere tutto questo?

Sembrerebbe che i tamponi rapidi abbiano intercettato una molecola simile al COVID ma che risulta essere semplicemente quella influenzale e pertanto il tampone antigenico, confondendo la proteina, ha marcato il test come positivo.

Un errore di una gravità considerevole che pone un’ombra scura sulla scelta di annullare il tampone molecolare come verifica della positività. Nelle prime fasi degli screening di massa si ragionava su un luogo comune “se il tampone rapido risulta negativo non è detto che sia negativo, mentre se risulta positivo sicuramente il tampone molecolare risulterà positivo“.

In questa occasione bisognerà rivedere immediatamente questa disposizione regionale per evitare di chiudere le persone in isolamento per diversi giorni nelle proprie abitazioni per un errore del test antigenico.

Intanto il Sindaco di Scontrone potrà finalmente uscire e godersi il sole del 1 gennaio 2022 con una considerazione in più: sorridere al nuovo anno per aver scampato il contagio da Covid.

Michele Di Franco